Este viernes llegó al BOE uno de los decretos que más revuelo ha despertado de entre todos los lanzados en esta traca final de legislatura: el que establece nuevos ratios en la enseñanza y marca, para el primer ciclo de educación infantil (desde los 0 a los tres años), un máximo de cuatro bebés por profesor; 6 entre 1 y 2 años y 8 entre 2 y 3 años. La medida implica reducir aproximadamente a la mitad el número de niños por aula (hoy son, con pequeñas variaciones autonómicas, de 8, 12 y hasta 20 en el tercer curso) o bien nuevas contrataciones para cumplir con la ley, que se implantará de forma progresiva desde el curso escolar 2027/2028 hasta su implantación plena en el curso 2029/2030.

La medida responde a una de las demandas de las maestras de Educación Infantil en el arranque de las protestas la pasada primavera. Sin embargo, el efectista eslogan lanzado el martes de aulas con la mitad de niños en este tramo educativo esconde un fortísimo golpe al sector de las escuelas infantiles privadas, que acogen hoy al 46,3 por ciento del alumnado, y que terminará impactando de plano en las familias de clase media. La patronal de la educación privada, ACADE, respondió avisando de que estudia acudir al Supremo para tumbar el decreto y señalando que podría provocar el cierre de más de 5.300 centros privados, lo que conllevaría la pérdida de 220.000 plazas educativas y la destrucción de cerca de 60.000 puestos de trabajo.

Fuentes del sector insistían este viernes en la "absoluta barbaridad" del decreto y la nula interlocución en estos meses del Ministerio de Educación con las empresas sobre una norma que tendrá un enorme impacto en las comunidades autónomas, que tendrán que aplicar los nuevos baremos, y en los miles de pequeños centros que sostienen el primer ciclo de la educación infantil. "Aplicar este decreto llevará al cierre del cien por cien de las escuelas infantiles privadas", señalaban, un sentir que comparten directoras y profesoras de escuelas infantiles entre las que cunde estos días una intensa preocupación por la viabilidad de sus negocios y el impacto que los cierres, los aumentos de cuotas o las pérdidas de plazas tendrán sobre las familias.

Cuotas de 1.000 euros

Pilar, dueña de la escuela infantil Caperucita Rosa en Las Rozas, ya ha empezado a hacer cuentas de lo que supondría para su escuela el decreto. "Mismo gasto y un tercio de los ingresos", resume en declaraciones a LD. Según explica, cuando montaron la escuela en la pandemia el coste por plaza para cubrir los gastos fijos era de 250 euros. A día de hoy, ese coste se ha incrementado hasta los 388 y las familias pagan una media de 460 euros. Con los nuevos ratios, que implicarían o bien nuevas contrataciones o bien aceptar muchos menos niños, el coste se dispararía "hasta los 921 euros", un importe "inasumible por parte de las familias". "¿Qué les cobro, 1.000 euros? Es una locura", dice.

Las implicaciones serían el cierre de escuelas, cuenta, y la pérdida de plazas cuando ya hay zonas, como la suya, donde faltan (su escuela tiene lista de espera). Si bien en el sector público esta "drástica" bajada se cubrirá a base de impuestos, en la privada sólo se sufragará "con los ingresos de los padres" (al decreto no le acompaña memoria económica alguna). Pilar lamenta además la imagen distorsionada que se vende al anunciar las medidas. "Una pancarta aguanta cualquier cosa", dice señalando que ojalá pudieran ser posibles esas ratios y poder pagar salarios de 2.500 euros. La realidad, señala, es otra, y hoy las escuelas infantiles privadas son fundamentales para cubrir las plazas necesarias de Educación infantil: "Fue el sector privado el que arriesgando" aumentó las plazas disponibles y "ahora se prescinde" de ellos. Pilar también lamenta que su desaparición implicará menos libertad para los padres y defiende que las escuelas infantiles privadas compiten con las públicas no por coste sino "con mejores proyectos" o con mayor flexibilidad horaria.

"La tumba" del sector

Cristina es directora de una pequeña escuela infantil en el distrito de Arganzuela, con un aula por curso. "Es el fin de las escuelas infantiles", dice a LD señalando que los gastos fijos de un alquiler que sube de año en año, de cocinas, seguros, empleados y el colchón para imprevistos implicarían con los nuevos ratios poner "unas mensualidades carísimas" que los padres no van a poder pagar. En su opinión, "es la tumba del sector" y todos los centros están ya "haciendo números" e incluso planteándose subidas de cuotas desde ya para intentar sobrevivir cuando se comiencen a implantar las nuevas aulas.

Europa Press

La educadora señala que las que más sufrirán serán "sobre todo las pequeñitas", con menor margen de maniobra. Y lanza la pregunta de qué pasará con esas familias que ya no puedan permitirse pagar una plaza de Educación Infantil: "Las familias que tiran de nosotras para trabajar van a tener que quedarse en casa, va a ser un retroceso". También pone el foco en lo que ocurrirá en un sector donde prácticamente el cien por cien de los trabajadores son mujeres: "Hablan de apoyar a la mujer, de no retroceder en derechos, pero van a fastidiar a muchas. Nos van a aniquilar por completo".

"Están en juego nuestros trabajos"

Cristina cuenta que la preocupación no sólo cunde entre los propietarios de escuelas sino también entre las propias profesoras, que se preguntan "qué va a pasar con nosotras". Pastora, maestra en Las Rozas desde hace cinco años, habla de esa angustia: "No estamos en contra de mejorar ciertos aspectos, pero cuando conoces cómo funciona una escuela en el día a día te das cuenta de que" la imagen que se transmite con el decreto "no se corresponde con la realidad": "Al final las ratios actuales no están mal, funcionan perfectamente", cuenta.

Sobre el futuro de su empleo, explica que lo están viviendo "con muchísima preocupación": "Si obligas a reducir las aulas a la mitad muchas escuelas van a tener que cerrar o subir muchísimo las cuotas, dejando a un montón de familias sin plaza y cargándose de un plumazo esa conciliación familiar y laboral que tanto pedimos". "Me genera muchísima incertidumbre. Se vende que vamos a trabajar más desahogadas, pero la realidad es que si los centros tienen que echar el cierre porque no son viables lo que está en juego son nuestros propios trabajos", que son "puramente vocacionales".

Almudena, directora de la Escuela infantil Pippo, en el distrito madrileño de Chamartín y en marcha desde hace 38 años, confirma que les "afecta muchísimo" el decreto recién aprobado aunque en su caso, y en muchas escuelas, ya tienen apoyo puntual de auxiliares en cada clase. Cuenta que sabe de escuelas que ya se están planteando el cierre para el curso que viene y que en su caso aguantarán "hasta que duremos". Recuerda que "no dejamos de ser empresas, que generamos muchísimo trabajo". En esta línea, Cristina se queja de los mensajes contra las escuelas privadas y sobre el "lucro" con la infancia: "La gran mayoría de las que tenemos una escuelita vivimos como cualquier hijo de vecino, con un sueldo normal. En una escuela infantil no te haces millonario" y tienes "una responsabilidad enorme, una gran carga emocional". El mismo mensaje transmite Pilar: "Nadie se hace rica de esto, trabajamos de lo que nos gusta y lo hacemos lo mejor que podemos", explica contando cómo en su caso dio el salto de emprender como fórmula para salvar su trabajo y con ayudas familiares.

Europa Press

Desde su experiencia de varias décadas, Almudena afirma que llevan "luchando muchos años" por un sector, el de 0/3, "muy abandonado" y lamenta la "injusticia" de un decreto que en su opinión sólo se ha lanzado pensando en una ganancia de votos para el próximo domingo. Recalca el impacto en el empleo femenino, en mujeres "de 38, de 45 años o más" que ya no podrán seguir en el gremio.

Golpe a las familias trabajadoras

Beatriz, dueña de la escuela infantil Mininanos en el madrileño distrito de Tetuán, subraya que las subidas "desorbitadas" de cuota que tendrían que aplicar, porque "con la mitad de niños por clase los gastos no bajan ni un euro", dejarán fuera de estos centros "a la inmensa mayoría de las familias trabajadoras, que hoy sí se pueden permitir una escuela privada". "¿De qué sirve un ratio ideal si solo lo pueden pagar cuatro familias?", se pregunta. La otra opción, si no suben las cuotas, es el cierre: "No es una amenaza, es una cuenta matemática. Una pequeña empresa no tiene colchón, ni un grupo empresarial detrás, ni subvenciones millonarias, vivimos cien por cien de las cuotas".

"Nos están obligando a elegir entre cerrar o convertirnos en escuelas sólo para familias ricas", cuenta. "Somos una pequeña empresa que genera empleo local, que educa a los niños del barrio y que da servicio a familias que necesitan conciliar. No pedimos privilegios; pedimos que no nos asfixien con una medida que sin ayudas nos destruye", señala.

"Que se sienten con las escuelas y nos escuchen porque vamos a desaparecer", avisa Cristina sobre este decreto, que según el sector el Gobierno ha aprobado sin atender a sus demandas y que va a abocar a la imposibilidad de escolarizar a muchos niños al ser también insuficientes las plazas en los centros públicos. También lamenta la imagen que se insiste en dar de los centros privados: "Parece que lo bueno es lo público y las privadas somos perversas, tenemos esa sensación", señala recalcando que gracias a los centros privados se ha podido atender a miles de niños de estas edades en España.