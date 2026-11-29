La industria española del automóvil corre el riesgo de perder posiciones en el desarrollo del vehículo autónomo frente a Estados Unidos y China. Así lo denuncian desde la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), cuyos representantes reclaman acelerar los cambios normativos y dar más protagonismo a la conducción autónoma y conectada en la política industrial española y europea. Concretamente, la advertencia se ha producido este martes en Zaragoza, durante la inauguración del primer Congreso Nacional del Vehículo Autónomo y Conectado (AUCON), organizado por Anfac y Fundación Ibercaja en Mobility City.

Así las cosas, el director general de Anfac, José López-Tafall, defendió que España cuenta con una industria preparada para afrontar este cambio tecnológico, pero necesita generar las condiciones adecuadas para atraer inversiones y desarrollar nuevas capacidades. De hecho, ha incidido en que el sector considera que la atención política e industrial se ha concentrado durante años en la electrificación y la descarbonización, dejando en segundo plano la automatización de la conducción.

Liderazgo de EEUU y China

El director general de Anfac señalado que el vehículo autónomo representa una de las principales áreas de crecimiento futuro para la industria de la automoción y ha advertido de que España y Europa pueden perder la oportunidad de participar en su desarrollo. "Llevamos muchos años trabajando en la electrificación y descarbonización y se nos estaba olvidando que buena parte del crecimiento del futuro viene por el vehículo autónomo y el vehículo conectado", explicó ante los medios.

En su opinión, bastaría con dedicar una parte de los esfuerzos políticos e industriales realizados hasta ahora a la descarbonización para que España pudiera competir entre los principales países en esta tecnología. "Con que le dediquemos la décima parte del impulso que le hemos dedicado a la descarbonización, estaríamos en el top mundial", asegura.

De este modo, para ilustrar la distancia existente entre ambos mercados, López-Tafall pone como ejemplo la experiencia estadounidense. Y es que, según los datos que trasladada la patronal, en Estados Unidos ya se han realizado más de 20 millones de trayectos de vehículos autónomos, con alrededor de 450.000 desplazamientos semanales.

En cambio, la situación en España y el resto de Europa es diferente. Al respecto, el directivo señala que estos vehículos todavía no se han incorporado a la circulación en las calles europeas, mientras que Estados Unidos acumula millones de trayectos. Según Anfac, esta diferencia responde a la dispersión normativa europea y a que la automatización no ha ocupado un lugar prioritario en las estrategias de política industrial.

La regulación frena el desarrollo en España

En este contexto, uno de los principales obstáculos identificados por la patronal del automóvil es la falta de una normativa que permita ampliar la circulación de vehículos autónomos más allá de los actuales proyectos de prueba. Concretamente, el director general de la patronal incide en que sigue pendiente una modificación del Reglamento General de Circulación que permita que los vehículos autónomos puedan circular en determinados entornos y condiciones.

Precisamente, el responsable de Anfac explicó durante su intervención que, si bien el borrador de esta modificación lleva tiempo publicado, continúa sin avanzar. Así, asegura que los sectores implicados están de acuerdo con el texto y no existen motivos para mantener paralizada su aprobación. "Debería haber salido este año", aseveró.

Del mismo modo, el director general de la patronal insistió en que se trata de una modificación que no debería generar conflictos y que resulta necesaria para facilitar el desarrollo de nuevas aplicaciones de movilidad. La patronal reclama así que las administraciones aceleren los procedimientos normativos para que las empresas puedan desarrollar proyectos, realizar pruebas y preparar el despliegue comercial de estos vehículos.

No obstante, la preocupación de Anfac no se limita a la fabricación de automóviles. La asociación advierte de que el retraso europeo puede extenderse a otros ámbitos que tendrán un peso creciente en el negocio de la automoción. Entre ellos figuran los servicios de movilidad, la conectividad y el software que permite gestionar y controlar los vehículos.

Lo cierto es que la cuestión afecta directamente a la capacidad de la industria europea para mantener su posición en la cadena de valor del automóvil. Cabe señalar que el desarrollo del vehículo autónomo exige nuevas capacidades tecnológicas y una adaptación de las empresas a modelos de negocio en los que el software y los servicios conectados adquieren mayor protagonismo.

"Preguntamos en el Barómetro a nuestros socios cuáles son los principales barreras para el desarrollo, para explotar toda esta ventaja tecnológica, esta oferta tecnológica", explicó José López-Tafall durante la intervención. En este sentido, el responsable de la patronal explicó que "obviamente, la existencia de un marco regulatorio diferenciado en Europa está dificultando explotar toda esta capacidad tecnológica".

Al mismo tiempo, incidió en que "los problemas que había para desarrollar pruebas, la instrucción de la DGT, que también hemos de agradecérselo, ha ayudado mucho, pero todavía le falta por desarrollar", añadiendo además "todo lo que tiene que ver la diferencia en específicamente normativa de circulación".

Precisamente, según José López-Tafall "eso es lo que complica mucho tener una oferta europea de vehículos automatizados". De este modo, denunció también que "regulatoriamente seguimos echando en falta que haya habido una modificación de reglamento de circulación y que tengamos que esperar un año más para poner en marcha el decreto".

Con todo, entre las aplicaciones que pueden impulsar la llegada de la conducción autónoma al mercado, la patronal destaca los robotaxis, vehículos capaces de prestar servicios de transporte sin necesidad de un conductor al volante. En este sentido, el responsable de Anfac espera que estos servicios comiencen a desembarcar en España durante este mismo mes de noviembre, previsiblemente en Madrid. Además, también ha señalado las posibilidades de esta tecnología para el transporte pesado, un ámbito en el que puede contribuir a afrontar la falta de conductores profesionales.

Asimismo, otro de los escenarios en los que la automatización puede encontrar aplicaciones son los espacios cerrados o con recorridos delimitados. Entre ellos ha mencionado los puertos, los centros logísticos y las fábricas, donde los vehículos autónomos pueden realizar desplazamientos vinculados a las actividades de transporte y distribución.

Finalmente, además de los cambios normativos, el director general de la patronal ha reclamado una mayor divulgación entre los consumidores sobre las prestaciones tecnológicas que ya incorporan los vehículos comercializados en España. El objetivo es que los compradores conozcan las posibilidades de los sistemas de asistencia y automatización disponibles y la evolución que puede experimentar esta tecnología en los próximos años.