Cada líder político proyecta un personaje. Sus votantes ven uno, sus rivales otro y él mismo, casi siempre, un tercero distinto. Con ese juego, esta semana, en Economía para Quedarte sin Amigos, contamos con Daniel Palacios y Juan Manuel González, los protagonistas del podcast de esRadio Par-Impar. Su tarea es asignar a Pedro Sánchez, Feijóo, Abascal, Ada Colau e Irene Montero un papel de la gran pantalla o de las series.

La primera opción es obvia: Frank Underwood de House of Cards, con su esposa incluida. Otra más divertida es el protagonista de la serie argentina El encargado, un portero capaz de manipular a sus vecinos para que no lo echen. Los invitados añaden figuras más oscuras: el Joker, el mentiroso compulsivo de Jim Carrey, Glenn Close en Las amistades peligrosas o el Anton Chigurh de No es país para viejos. También el Hombre sin nombre de Sergio Leone, que llega a un pueblo, ve la grieta y enfrenta a los bandos para sobrevivir.

El contraste está en cómo lo ven los suyos: Rocky Balboa, Oskar Schindler, Indiana Jones o James Bond. Para el resto, es más bien el villano de Bond. En el caso de Sánchez, encarna la doblez elevada a su máxima potencia, un Terminator que se adapta a cada circunstancia.

Con Alberto Núñez Feijóo el ejercicio se complica. Su imagen de burócrata tranquilo recuerda a Peter Sellers en El guateque o al hombre invisible, una virtud en una sociedad basada en el espectáculo. Sus votantes valoran experiencia y preparación, de ahí el comandante de Apolo 13 o el economista de Moneyball, el gestor que saca adelante al equipo sin ser Brad Pitt.

El propio Feijóo se vería como Ransom Stoddard, el personaje de James Stewart en El hombre que mató a Liberty Valance, quien necesita a alguien que cruce la línea que él no se atreve a pasar. También, incluso, podría compararse con Eliot Ness y con los personajes de L.A. Confidential y El dilema, hombres buenos arrastrados por la ambición.

Es una dualidad que forma parte de todos los políticos. Incluso el más idealista acaba teniendo un lado oscuro, porque la lucha por el poder conduce a la trampa y a dejar cadáveres por el camino. Los amigos que pasaron por la política reconocen que no salieron mejores, y los dirigentes envejecen veinte años en ocho.

Abascal, Colau y Montero

A Santiago Abascal le atribuyen un heroísmo exacerbado: Leónidas en 300, William Wallace, Máximo de Gladiator, Jack Nicholson en Algunos hombres buenos o el juez Dredd, que va con la Constitución y la pistola. Uno de los invitados lo sitúa en el Charlton Heston de Horizontes de grandeza, camino de convertirse en el ranchero basto de Burl Ives. Una comparación menos cinematográfica sería Guti: una eterna promesa de la que nunca se sabe qué hará cuando llegue la responsabilidad.

Para Ada Colau, las referencias son más duras: la madre de Los Goonies, la de Poli de guardería, Annie Wilkes en Misery o Estefanía de La gran belleza, la privilegiada que habla de lucha social cuando, en el fondo, no es más que una hipócrita. Ella y su electorado se verían como Erin Brockovich. Para Irene Montero, Nicole Kidman en Todo por un sueño.

Cine político

El episodio termina con recomendaciones: Poder absoluto, Los idus de marzo, El desafío, La cortina de humo, Primary Colors, El candidato, la serie Baron Noir y, entre lo español, Torrente presidente, El disputado voto del señor Cayo, Balada triste de trompeta y Muertos de risa.

Para profundizar en este repaso y descubrir qué papel les toca a los demás, te invitamos a escuchar el episodio completo de Economía para Quedarte sin Amigos, disponible en todas las plataformas de podcast y en el canal oficial de YouTube.