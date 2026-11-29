Durante décadas, España fue un país en el que millones de familias experimentaron una mejora sustancial de sus condiciones de vida. La expansión de las clases medias, la incorporación de nuevas generaciones a la educación superior, la modernización empresarial y el crecimiento económico permitieron que numerosos hijos alcanzasen una posición económica y social más favorable que la de sus padres. Sin embargo, los datos más recientes sobre movilidad intergeneracional apuntan a un deterioro preocupante de esa dinámica.

Una investigación publicada en 2025 por Javier Soria y Octavio Medina, vinculados a Harvard, la Paris School of Economics y Google, ha estudiado la evolución de la movilidad social española a partir de millones de registros administrativos que permiten relacionar los ingresos de padres e hijos durante más de veinticinco años. Sus conclusiones muestran que las oportunidades de ascenso económico han empeorado entre las generaciones nacidas en las décadas de 1980 y 1990, especialmente entre quienes comenzaron su trayectoria profesional durante la Gran Recesión.

El hallazgo resulta especialmente significativo porque permite observar cómo ha evolucionado el denominado ascensor social. Los investigadores encuentran que la dependencia de los ingresos de los hijos respecto de los de sus padres disminuyó inicialmente entre los nacidos en 1980 y 1983, pero esa tendencia favorable se invirtió posteriormente. A partir de entonces, el origen familiar volvió a adquirir una importancia creciente a la hora de explicar la posición económica alcanzada en la edad adulta.

Los resultados son elocuentes. El indicador que mide la persistencia de los ingresos entre generaciones pasó de 0,214 para los nacidos en 1980 a 0,186 para la generación de 1983. Cuanto menor es esta cifra, menor es la dependencia económica respecto al origen familiar. Sin embargo, entre los nacidos en 1990 el indicador se disparó hasta 0,265, lo que supone un aumento del 42,5% respecto al mínimo registrado para la generación de 1983.

En otras palabras, España experimentó primero una mejora de la movilidad social, pero posteriormente sufrió un retroceso que hizo que la posición económica de los padres volviese a condicionar con más fuerza el futuro de sus hijos. De hecho, la persistencia intergeneracional registrada para las últimas generaciones analizadas se aproxima a los niveles estadounidenses, tradicionalmente asociados a una menor movilidad relativa que la observada en diversos países europeos.

Solamente uno de cada diez consigue llegar a lo más alto

El estudio permite poner cifras a las dificultades que encuentran quienes nacen en hogares de menores ingresos. En España, la probabilidad de que una persona procedente del 20% de familias más pobres consiga situarse entre el 20% de mayores ingresos cuando alcanza la edad adulta es del 10,4%. Esto significa que apenas uno de cada diez ciudadanos consigue protagonizar ese salto desde la parte inferior hasta la superior de la distribución de renta.

La comparación internacional tampoco resulta especialmente favorable. En Suecia, esa probabilidad alcanza el 15,7%, mientras que en Estados Unidos se sitúa en el 7,5%. España queda, por tanto, en una posición intermedia, pero alejada de los resultados de algunas economías europeas que presentan mayores oportunidades de ascenso para quienes proceden de hogares desfavorecidos.

Los investigadores también identifican una persistencia particularmente elevada en la parte superior de la distribución. Es decir, no solamente existen dificultades para que los hijos de familias pobres alcancen posiciones de renta elevadas, sino que las familias situadas en la cúspide económica muestran una notable capacidad para mantener esa posición entre generaciones. De hecho, la persistencia de ingresos en la parte más alta de la distribución española supera la observada en Estados Unidos.

Este fenómeno plantea una cuestión fundamental. La movilidad social no depende únicamente de cuánto redistribuya el Estado mediante impuestos y prestaciones, sino también de las posibilidades que tienen las personas para acceder a empleos productivos, desarrollar sus capacidades, emprender nuevos negocios o acumular patrimonio. Una sociedad puede incrementar su gasto público y, sin embargo, no conseguir que las nuevas generaciones disfruten de mejores oportunidades económicas.

La crisis de 2008 dejó una cicatriz generacional

Una de las explicaciones que ofrece la investigación de Soria y Medina apunta al impacto de la Gran Recesión sobre quienes accedieron al mercado laboral durante aquellos años. El deterioro de la movilidad intergeneracional coincide con las dificultades de inserción profesional que sufrieron las generaciones nacidas a mediados y finales de los años ochenta.

La destrucción de empleo, el aumento del paro juvenil y el hundimiento de sectores que tradicionalmente ofrecían oportunidades laborales a trabajadores sin estudios superiores afectaron especialmente a los jóvenes procedentes de hogares modestos. Quienes disponían de mayores recursos familiares pudieron afrontar esas dificultades desde una posición más favorable, mientras que los jóvenes con menos respaldo económico encontraron obstáculos adicionales para iniciar su carrera profesional.

Los autores observan que el deterioro de la movilidad se explica tanto por el empeoramiento de las perspectivas de los hijos de familias de menores ingresos como por la mejora relativa de las oportunidades de quienes procedían de hogares acomodados.

La experiencia española demuestra, por tanto, que el crecimiento económico y la creación de empleo tienen una importancia decisiva para las oportunidades de progreso. Cuando la economía genera nuevas ocupaciones y permite mejorar los salarios mediante la productividad, los ciudadanos encuentran más vías para ascender. Cuando el mercado laboral se estanca, el origen familiar adquiere un peso mayor.

Conviene precisar que el estudio analiza generaciones nacidas hasta 1990 y sus trayectorias posteriores, por lo que no permite atribuir este deterioro específicamente a las políticas aplicadas desde 2018. Sí pone de manifiesto las consecuencias duraderas que pueden tener las crisis económicas y las dificultades de acceso al empleo sobre las oportunidades de toda una generación.

España, en el puesto 23 de 132 países

A este diagnóstico se suma ahora el nuevo Índice Mundial de Movilidad Social 2026, elaborado por el Archbridge Institute. El informe analiza 132 países y evalúa hasta qué punto sus condiciones económicas, institucionales y sociales favorecen las oportunidades de progreso individual.

España obtiene una puntuación de 7,35 sobre 10 y ocupa el puesto 23 de la clasificación internacional. Se sitúa por detrás de economías como Suiza, Dinamarca, Noruega, Estados Unidos, Estonia, Alemania, Irlanda o Países Bajos.

El desglose de resultados permite identificar algunas debilidades. España aparece en el puesto 26 en emprendimiento y crecimiento, con una puntuación de 7,12. En instituciones y Estado de Derecho alcanza la posición 22, con 7,91 puntos, mientras que en educación y sociedad civil desciende hasta el puesto 34, con una nota de 7,02.

Este último resultado es especialmente relevante porque la educación constituye uno de los principales mecanismos de movilidad intergeneracional. Sin embargo, el estudio recuerda que las oportunidades educativas no dependen exclusivamente del gasto público, sino también de la calidad de la enseñanza, las competencias adquiridas, la implicación familiar y las posibilidades de trasladar esos conocimientos al mercado laboral.

El índice también concede una importancia destacada al emprendimiento, la regulación económica, la fiscalidad y la protección de los derechos de propiedad. Los autores sostienen que las barreras administrativas pueden tener consecuencias especialmente perjudiciales para quienes proceden de hogares con menos recursos. Una familia acomodada dispone de mayor capacidad para afrontar trámites, contratar asesoramiento o financiar una iniciativa empresarial, mientras que esos mismos obstáculos pueden resultar mucho más difíciles de superar para quienes empiezan desde abajo.

De esta forma, el exceso de regulación puede terminar protegiendo a los operadores establecidos y dificultando la entrada de nuevos competidores. El informe considera que facilitar la creación de empresas, mejorar el acceso al crédito y reducir las restricciones innecesarias sobre el empleo son mecanismos relevantes para ampliar las oportunidades de movilidad social.

El trabajo de Archbridge no mide directamente la evolución de la movilidad intergeneracional española, sino las condiciones que pueden favorecerla. No obstante, sus resultados complementan las conclusiones de Soria y Medina al poner el foco sobre los obstáculos económicos e institucionales que pueden limitar el progreso individual.

El lugar de nacimiento también condiciona las oportunidades

Otro hallazgo relevante de la investigación sobre España es la enorme disparidad territorial. Los investigadores han analizado más de 9.000 códigos postales y encuentran diferencias importantes en las oportunidades de ascenso económico dependiendo del lugar en el que una persona haya pasado su infancia.

El noreste peninsular presenta, en general, mejores resultados de movilidad ascendente, mientras que el suroeste registra mayores dificultades. Las grandes áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona también destacan por ofrecer oportunidades relativamente favorables a los hijos de hogares con menores ingresos.

Estas diferencias no son meramente anecdóticas. Los autores estiman que aproximadamente el 60% de la variación geográfica observada en la movilidad intergeneracional puede explicarse por efectos causales asociados al entorno en el que crecen los menores.

Los territorios que ofrecen mayores oportunidades suelen combinar mercados laborales dinámicos, menores tasas de desempleo, presencia de actividades industriales, mayores niveles de formación universitaria y profesional y entornos socialmente integrados.

El resultado vuelve a situar el funcionamiento de la economía en el centro del debate. Las oportunidades de una persona no dependen solamente de las ayudas que pueda recibir, sino también de que existan empresas capaces de contratar, sectores productivos en expansión y posibilidades reales de desarrollar una carrera profesional.

Redistribuir la renta no equivale a garantizar la movilidad social

Los resultados de ambas investigaciones invitan a revisar algunos de los planteamientos habituales del debate sobre la desigualdad en España. La discusión política tiende a identificar la justicia social con el aumento de las transferencias públicas, la progresividad fiscal y la redistribución de ingresos. Sin embargo, estas herramientas no garantizan por sí mismas una mejora de la movilidad intergeneracional.

La diferencia es importante. Una prestación puede elevar inmediatamente los ingresos disponibles de una familia, mientras que el acceso a un empleo de mayor productividad, la adquisición de nuevas competencias o la creación de una empresa pueden modificar de manera duradera sus perspectivas económicas. Ambas cuestiones tienen relevancia social, pero responden a mecanismos diferentes.

De hecho, el informe de Archbridge encuentra una correlación positiva de 0,52 entre su índice de condiciones favorables a la movilidad y las mediciones internacionales de movilidad intergeneracional de ingresos. Incluso después de ajustar estadísticamente por el nivel de renta per capita de los países, la relación continúa siendo positiva, aunque más moderada, con un coeficiente de 0,29.

Estos resultados no establecen por sí solos una relación causal, pero respaldan la importancia de estudiar los factores que permiten prosperar más allá de la redistribución fiscal.

España tiene ante sí un desafío que trasciende el debate convencional sobre ricos y pobres. Los datos muestran que las generaciones más recientes estudiadas han encontrado mayores dificultades para desligar su futuro económico de la posición de sus padres. Al mismo tiempo, la comparación internacional identifica margen de mejora en ámbitos como el emprendimiento, el crecimiento económico, la educación y la sociedad civil.

El objetivo de una política económica preocupada por la movilidad social debería ser, por tanto, ampliar las posibilidades de progreso de quienes parten de situaciones menos favorables. Para ello, el dinamismo empresarial, la calidad educativa, la seguridad jurídica y la eliminación de barreras innecesarias merecen ocupar un lugar central en la discusión.

Porque el verdadero problema no es solamente que existan diferencias de renta, sino que esas diferencias puedan convertirse en barreras cada vez más difíciles de superar. Y los datos sobre España muestran que, para determinadas generaciones, el ascensor social ha funcionado peor que para las anteriores.