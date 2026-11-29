No es una sensación. Se trata de una evidencia plenamente empírica. Un estudio de la consultora Freemarket ha elaborado el cálculo del castigo fiscal real aplicado por Pedro Sánchez a cada puesto de trabajo. Y, sí, por supuesto que sí: ha disparado los impuestos que afectan a cada empleo de tal forma que ya somos uno de los países con mayor carga tributaria de todo el mundo industrializado: cada empleo paga más de seis puntos por encima de la media de la OCDE en impuestos y cotizaciones sociales.

La gente no llega a fin de mes; la gente no se puede comprar una casa; la gente no se puede independizar; la gente busca el pluriempleo ante la imposibilidad de cubrir los gastos. Se trata de frases que se han convertido en habituales en España mientras el Gobierno asegura que la economía "va como un cohete". ¿Quién tiene razón? Pues obviamente quien sabe lo que le cuesta la vida y ve que no llega a fin de mes. Y, ahora, un informe ha puesto cifras a esa evidencia.

La consultora Freemarket ha hecho el cálculo conjunto del coste fiscal de cada empleo en España. Y la conclusión es demoledora: Sánchez se ha cargado la capacidad adquisitiva de los españoles por medio de un saqueo fiscal de cada puesto de trabajo 6,3 puntos superior a la media de los países de la OCDE.

Récord de recaudación

"La recaudación tributaria ha batido récords año tras año. Una parte relevante sale de la clase media asalariada sin que ninguna ley haya subido su IRPF: pero la inflación lo ha hecho por el Gobierno", destaca el informe.

"Récords de recaudación. Los ingresos tributarios pasaron de 208.685 millones de euros en 2018 a 325.356 millones en 2025, un +56 por 100 frente a unos precios +23 por 100", apunta el estudio. Hay más: "Sólo en 2025 crecieron un 10,4 por 100. El IRPF recaudó 142.466 millones en 2025, un récord, frente a unos 82.900 millones en 2018 (+72 por 100). En 2026 la tendencia continúa: hasta septiembre la recaudación crece un 10 por 100 y el IRPF un 12,5 por 100, y la AIReF prevé que el IRPF supere los 159.000 millones al cierre del año".

El informe lo explica: "La inflación como motor fiscal. Según la AEAT, el factor precios explica la mayor parte del aumento del IRPF en 2025. El Gobierno ha comunicado a la Comisión Europea que no deflactará (descontar el efecto de la inflación en el IRPF) el impuesto hasta 2028 y que eso le aportará más de 2.200 millones anuales adicionales". ¿Y eso qué significa? Pues que "la tarifa estatal del IRPF no se ha deflactado con carácter general desde 2018: solo se elevaron la reducción por rendimientos del trabajo y la exención para rentas bajas. Comunidades como Madrid, Andalucía, Valencia o Murcia han sido la excepción: deflactaron su tramo".

Cotizaciones sociales

Y para colmo han subido las cotizaciones sociales: "El Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) pasó del 0,6 por 100 en 2023 al 0,9 por 100 en 2026, camino del 1,2 por 100 en 2029. La base máxima de cotización subió de unos 4.495 € mensuales en 2023 a unos 4.910 € en 2025, por encima de la inflación, y desde 2025 se aplica la cuota de solidaridad sobre los salarios que superan la base máxima, que crecerá hasta 2045. Un profesional con un sueldo de 80.000 € cuesta a la empresa cerca de 1.800 € más al año que en 2023 solo por estos tres conceptos".

Y queda todo el resto de impuestos: "Reversión de las rebajas de IVA en electricidad, gas y alimentos, nuevos tributos como el impuesto a los envases de plástico (2023), la tasa municipal obligatoria de residuos o el impuesto a las grandes fortunas, y aumentos en tabaco y otros consumos que se trasladan a precios. El Estado ha sido el gran beneficiario de la inflación: ingresa más en términos reales mientras el contribuyente medio ingresa lo mismo".

El resultado final de este cóctel impulsado por el Gobierno es letal: "La cuña fiscal, en máximos de 25 años. La medida estándar de la carga sobre el trabajo es la denominada cuña fiscal: la parte del coste laboral total que se lleva el Estado en IRPF y cotizaciones del trabajador y de la empresa". Pues bien, "según Taxing Wages 2026, para un asalariado soltero con el salario medio (32.678 euros en 2025) alcanzó en España el 41,4 por 100 en 2025, frente al 41,1 por 100 de 2024 y el 35,1 por 100 de media de la OCDE. Es el nivel más alto en 25 años y, por primera vez, sitúa a España entre los diez países con mayor cuña de los 38 de la organización. En 2018 rondaba el 39 por 100, de modo que ha subido unos 2,4 puntos mientras la media de la OCDE apenas se ha movido".

"Con un coste laboral de unos 43.000 euros para el salario medio de 2025, cada punto de cuña equivale a unos 430 euros al año. El aumento desde 2018 supone, por tanto, más de 1.000 € anuales adicionales por trabajador medio a igualdad de salario real", afirma el informe.

Renta real

Por eso "la OCDE sitúa a España entre los diez países de la organización donde la renta real después de impuestos del trabajador medio fue menor en 2025 que en 2024, pese a una subida real del salario bruto del 1,2 por 100. Es también uno de los siete países donde la fiscalidad subió más que los salarios".

Freemarket concluye: "Responsabilidad del Gobierno plena. No deflactar el IRPF, subir las cotizaciones y mantener la tarifa congelada hasta 2028 son decisiones del Gobierno, no de los mercados ni de la guerra. Es una subida de impuestos encubierta sobre la clase media que nunca se ha sometido a votación".