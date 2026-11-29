Despedir a un trabajador por incapacidad permanente no siempre constituye una decisión improcedente. La empresa está obligada a estudiar si puede adaptar su puesto de trabajo o reubicarlo en otro compatible con sus limitaciones físicas, pero puede extinguir el contrato si acredita que no existen alternativas viables. Así lo confirma una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que ha dado la razón a Carrefour en el caso de un empleado con más de 30 años de antigüedad.

Despedir a un trabajador con incapacidad permanente

La Justicia ha dado la razón a Carrefour en el caso de un trabajador de Jaén al que la empresa comunicó la extinción de su contrato después de que fuera declarado en situación de incapacidad permanente total. En este sentido, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha revocado la sentencia que inicialmente consideró improcedente el despido y ha declarado procedente la extinción de la relación laboral.

La resolución —que puede consultarse aquí—, fechada el 15 de octubre de 2026, estima el recurso presentado por Carrefour y concluye que la compañía acreditó que había estudiado las posibilidades de adaptar el puesto del empleado o trasladarlo a otro compatible con sus limitaciones físicas, sin que finalmente fuera posible mantenerlo en plantilla. Así, la resolución incide en que "ha de ser estimado en cuanto la empresa ha realizado todo lo que está a su alcance para intentar adaptar el puesto de trabajo del actor a su nueva situación de IP total y a sus concretas limitaciones funcionales".

Con todo, el documento detalla también que el trabajador tenía la categoría profesional de auxiliar de recepción y percibía un salario mensual de 1.616,99 euros —incluidas las pagas extraordinarias—. EL problema, no obstante, residía en que sufrió un accidente laboral que le provocó dolencias que afectaban a la movilidad del brazo izquierdo y, en consecuencia, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) le reconoció una incapacidad permanente total para su profesión habitual mediante una resolución del 10 de abril de 2025.

Tras conocer la situación, Carrefour preguntó al empleado si quería continuar trabajando en la compañía, a lo que el trabajador confirmó su intención de continuar en la empresa y, una semana después, solicitó su incorporación a un puesto que se adecuara a sus condiciones físicas. Así, según detalla la propia sentencia, Carrefour inició entonces una valoración de sus capacidades funcionales, para lo cual solicitó su autorización con el fin de realizar una evaluación médica —a la que el empleado accedió—.

Sin embargo, finalmente Carrefour decidió comunicar al empleado que no había encontrado otro puesto vacante compatible con sus limitaciones y que tampoco podía realizar ajustes razonables en su puesto de auxiliar de recepción. Concretamente, la empresa argumentaba que no era posible "realizar ajustes razonables en su puesto de trabajo de Auxiliar de Recepción que permitan su continuidad y/o no haber otro puesto de trabajo vacante compatible con su nueva situación y limitaciones detectadas".

Al respecto, la sentencia recuerda también que entre las restricciones funcionales del trabajador figuraban la manipulación de cargas, los movimientos repetitivos con los brazos, las posturas forzadas y la elevación de los hombros. Además, el documento explica que el servicio de prevención de riesgos laborales evaluó los puestos de trabajo de la compañía y concluyó que el único que podía resultar compatible con esas limitaciones era el de auxiliar administrativo.

No obstante, cabe destacar también que, de acuerdo con la resolución, el empleado carecía de la formación necesaria para desempeñar ese puesto. Así lo recogía también un informe de la responsable de Recursos Humanos de la cadena de supermercados, que analizó las vacantes disponibles y los requisitos técnicos y formativos para ocuparlas.

Por otra parte, la resolución aborda también el cambio legislativo que se produjo durante 2025 en el Estatuto de los Trabajadores. En este sentido, cabe señalar que, cuando Carrefour comunicó la extinción del contrato, todavía estaba en vigor un Estatuto que contemplaba la extinción del contrato por muerte, gran invalidez o incapacidad permanente total o absoluta del trabajador. Sin embargo, el tribunal recuerda que esta previsión debía interpretarse conforme al derecho de la Unión Europea y a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Concretamente, el tribunal hace referencia a la sentencia relacionada con el asunto Ca Na Negreta, que data de enero de 2024, donde se estableció que la normativa europea se opone a que una empresa pueda extinguir automáticamente el contrato de una persona con discapacidad sobrevenida sin estar obligada previamente a estudiar los ajustes razonables que permitan conservar su empleo. Asimismo, el tribunal también recoge otra sentencia del Supremo de 2025 sobre la obligación empresarial de acreditar las medidas adoptadas para mantener al trabajador en su puesto o reubicarlo en otro compatible, además de la modificación del Estatuto de los Trabajadores de abril de 2025, que eliminó la extinción automática del contrato por incapacidad permanente y estableció un nuevo sistema de ajustes.

Con todo, el tribunal estima que Carrefour cumplió con las obligaciones que exigía la normativa europea antes de extinguir el contrato. Al respecto, los magistrados consideran que la compañía hizo lo que estaba a su alcance para intentar adaptar el puesto de trabajo a las nuevas circunstancias físicas del empleado. También dan por acreditado que la reubicación en otro puesto no era posible, tanto por la falta de formación del trabajador como por las circunstancias organizativas de la empresa.

La sentencia señala que el puesto de auxiliar de recepción exigía tareas incompatibles con las limitaciones físicas detectadas, especialmente por la manipulación de cargas y las posturas forzadas relacionadas con labores de descarga y paletización. Por otro lado, el único puesto alternativo identificado era el de auxiliar administrativo, para el que el trabajador no reunía los requisitos de formación y capacitación.

En consecuencia, estima el recurso y revoca la resolución dictada inicialmente por el Juzgado de lo Social de Jaén el 29 de octubre de 2025. Al respecto, la resolución detalla que aquella sentencia había declarado improcedente el despido y condenado a Carrefour a optar entre readmitir al trabajador, con abono de los salarios de tramitación, o indemnizarlo con 50.531,25 euros. Por tanto, el TSJA deja sin efecto ese pronunciamiento, desestima la demanda del trabajador y declara procedente la extinción de la relación laboral.