Una de las grandes noticias de los últimos años en relación con los jóvenes de España, mientras sus salarios reales caen y no pueden emanciparse, es que los llamados ninis, es decir, aquellos jóvenes que ni estudian ni trabajan, se habían reducido, ya fuera porque pasaban a estudiar o a trabajar. Sin embargo, los datos del tercer trimestre de la Encuesta de Población Activa (EPA) de este año alertan de un repunte de los ninis que revierte los logros alcanzados estos años.

Así se desprende de los microdatos de la EPA del tercer trimestre de 2021 a 2026. No vamos más atrás porque en 2021 el INE cambió la metodología de la encuesta, y los datos anteriores no son directamente comparables. A continuación, vamos a mostrar cómo ha evolucionado el porcentaje de ninis de 16 a 24 años y de 16 a 29 años, así como las importantes diferencias que hay entre el porcentaje de ninis nacidos en España y el de los nacidos en el extranjero.

En primer lugar, aquí podemos ver la evolución entre 2021 y 2026 de los ninis de 16 a 29 años y de 16 a 24 años:

Como se puede ver, entre el tercer trimestre de 2025 y el de 2026 el porcentaje de jóvenes que ni estudian ni trabajan ha crecido. En concreto, en el tercer trimestre de 2026 había 1.222.400 ninis de entre 16 y 29 años, unos 113.000 más que un año antes. De esta forma, los ninis representan el 15,7% de los jóvenes de esa edad, un punto más que en 2025.

Se rompe la tendencia positiva

Estos datos rompen la tendencia de los últimos años. En el tercer trimestre de 2021, el porcentaje era del 16,8%, y fue bajando hasta el 14,7% de 2025. Ahora ha vuelto al nivel de 2023. Por su parte, entre los jóvenes de 16 a 24 años, el porcentaje pasa del 13,5% al 15,2%, el más alto desde 2022. Son 753.200 jóvenes, casi 100.000 más que hace un año.

Por otro lado, al analizar los datos vemos que el fenómeno de los ninis no afecta por igual a los jóvenes nacidos en España que a los nacidos fuera, ni evoluciona de la misma forma en ambos grupos. De hecho, aunque el porcentaje de ninis es mayor entre los nacidos en el extranjero, el repunte de 2026 se debe a los jóvenes nacidos en España.

Veamos los siguientes gráficos:

Si se distingue según el lugar de nacimiento, el repunte se concentra en los jóvenes nacidos en España. Entre ellos, el porcentaje de ninis bajó del 15% en 2021 al 12,6% en 2025, y en 2026 sube hasta el 14,4%. Son 874.500 jóvenes, 131.000 más que un año antes. Por su parte, los nacidos fuera de España siguen teniendo una tasa claramente más alta: el 20,2% no estudia ni trabaja. Sin embargo, su porcentaje lleva años bajando: era del 24,5% en 2021. En 2026 hay 348.000 ninis nacidos en el extranjero, unos 18.000 menos que en 2025. La distancia entre ambos grupos se ha reducido de 9,5 puntos en 2021 a 5,8 en 2026.

Por último, entre los menores de 25 años el cambio es todavía más llamativo. El porcentaje de ninis nacidos en España sube del 12% al 14,1% en un solo año, el nivel más alto de la serie, que empieza en 2021. Son 575.200 jóvenes, unos 95.000 más que en 2025. Entre los nacidos fuera, el porcentaje se sitúa en el 20%, el más bajo de la serie, aunque sigue casi seis puntos por encima del de los nacidos en España. En 2022, la diferencia entre ambos grupos llegó a 11,3 puntos; hoy es de 5,9, la menor desde que hay datos comparables.

Con lo cual, vemos que entre los ninis se producen varias cosas a la vez: que su número aumenta, que ese aumento se debe al repunte de los ninis nacidos en España y que la tasa entre los nacidos fuera sigue siendo superior a la de los nacidos aquí.