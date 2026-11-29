Rory Sutherland es un publicista británico, referente en la aplicación de las ciencias del comportamiento y una de las voces más singulares del debate económico. Vinculado a Ogilvy desde 1988 y columnista de The Spectator, combina su experiencia profesional con una crítica a los modelos que pretenden explicar las decisiones humanas prescindiendo de la incertidumbre, la percepción y el contexto. Libertad Digital se entrevista con él con motivo del lanzamiento en español de su libro Alquimia. El sorprendente poder de las ideas que no tienen ningún sentido (Innecesaria Ediciones, 2026), una obra que invita a reconsiderar cómo abordamos los problemas en la que plantea que muchas soluciones aparentemente rigurosas terminan ignorando lo que realmente importa a las personas.

P: ¿Cuál es la idea central de Alquimia? ¿Qué entiende mal quien interpreta el libro como una defensa de la irracionalidad?

R: Mi enfoque es consecuencialista: lo que importa es si una solución funciona y cuáles son sus consecuencias. Pero en el mundo moderno buscamos ganar argumentos, no tanto solucionar problemas. Por eso, muchas veces elegimos las herramientas que mejor permiten justificar intelectualmente una decisión, aunque no sean las que ofrecen mejores resultados.

Queremos que todo esté rigurosamente razonado, que todo parezca lógico, pero al hacerlo reducimos el espacio en el que podemos tomar decisiones. Encargamos los problemas a personas que tienden a abordarlos de manera reduccionista, como ingenieros o economistas, y esperamos una respuesta cerrada y concreta. El resultado es que nos quedamos con un universo muy limitado de posibles soluciones.

No digo que la ingeniería, la física o la economía sean inútiles. Son importantísimas. Lo que cuestiono es que llevemos todos los problemas a ese terreno y descartemos otras formas de juicio. Es el cientificismo del que hablaba Hayek: dar la impresión de ser riguroso y científico puede terminar sustituyendo a la búsqueda de una solución efectiva.

P: ¿Puede poner un ejemplo de esa diferencia entre resolver un problema y encontrar una solución que resulte fácil de justificar?

R: Gastamos muchísimo dinero en hacer que los trenes vayan más rápido, pero prestamos mucha menos atención a conseguir que el tiempo que pasamos dentro de ellos sea valioso. Ese tiempo puede servir para trabajar, entretenerse o hacer algo útil. Quizá disponer de una buena conexión wifi sea mejor que llegar diez minutos antes.

Sin embargo, la velocidad se puede objetivar. Un ingeniero puede calcular exactamente cuántos minutos ahorramos. La calidad de la experiencia y el valor que tiene ese tiempo son cuestiones menos fáciles de cuantificar. En las organizaciones, las instituciones y la política, eso provoca que nadie quiera asumir decisiones basadas en criterios más amplios, aunque puedan aportar mejoras importantes.

Vengo del mundo publicitario y allí he visto que las cosas son menos lineales, más intuitivas y creativas. No todo se puede calcular en una hoja de Excel. El criterio, la imaginación y la intuición también forman parte de nuestra capacidad para resolver problemas. Tenemos cerebros extraordinariamente desarrollados, pero limitamos lo que pueden hacer cuando los introducimos en sistemas demasiado cerrados.

P: ¿Ese reduccionismo afecta también a la forma en que diseñamos las políticas sociales?

R: Pensemos en alguien que atraviesa una mala situación. La respuesta del sistema de ayudas suele ser darle dinero. Pero, en nuestra vida personal, normalmente consideraríamos muchas más posibilidades.

Si un amigo periodista pierde su empleo, nuestra reacción no consiste necesariamente en asignarle un estipendio mensual. Quizá le ayudamos a afrontar un gasto puntual, le damos un consejo o le ponemos en contacto con alguien que puede contratarlo. Estamos atendiendo a su situación de una manera mucho más amplia.

El problema aparece cuando reducimos la ayuda a una única herramienta y dejamos fuera otras formas de resolver lo que le ocurre a esa persona.

P: Usted insiste en que la manera de presentar una información puede ser tan importante como la información misma. ¿Qué implicaciones tiene eso para la política económica?

R: No niego que exista una realidad objetiva. Lo que digo es que la forma de presentar la información puede ser tan relevante como su contenido. Si explicamos que una operación tiene una probabilidad de supervivencia del 90%, la reacción no es la misma que si decimos que tiene una mortalidad del 10%.

La información es idéntica, pero el mensaje que recibimos cambia. En el primer caso parece que nos están animando a operarnos; en el segundo, parece que nos están advirtiendo contra la operación. Nuestra psicología interpreta todo ese contexto. No solo atendemos a las cifras, sino también al tono, a la comunicación no verbal y al optimismo o pesimismo con que nos transmiten algo.

En política económica sucede algo parecido. La economía neoclásica ha dado a quienes diseñan las políticas una falsa sensación de seguridad: creen que basta con fijarse en los datos. Pero un tipo marginal del 39% puede resultar mucho más atractivo que uno del 40%. La respuesta psicológica no tiene por qué ser proporcional a la diferencia numérica.

P: En vivienda encontramos una paradoja: solemos celebrar que suban los precios de las casas, mientras lamentamos que suba casi cualquier otro precio. ¿Qué estamos pasando por alto?

R: Es un ejemplo claro de cómo se encuadra un debate. Durante mucho tiempo, los medios tendían a presentar las subidas de los precios inmobiliarios como una buena noticia.

Imagine que llena el depósito de su coche y después sube el precio de la gasolina. En cierto sentido, el contenido del depósito vale más. Pero usted no va a vender el coche para realizar esa ganancia. Con la vivienda tenemos que pensar también en qué significa realmente ese supuesto aumento de riqueza y qué podemos hacer con él.

Además, la expectativa de revalorización cambia nuestra conducta. Mucha gente compra la vivienda más cara que puede permitirse, algo que no suele hacer al comprar un coche. ¿Por qué? Porque espera revender la casa por más dinero, mientras que no tiene esa expectativa con el automóvil. Esa conducta acaba alimentando la propia escalada de precios.

P: ¿Hasta qué punto esa apuesta por la vivienda puede terminar empobreciendo otras partes de la economía familiar?

R: Creo mucho en la idea austriaca de que todo coste es un coste de oportunidad. Algo es caro en la medida en que nos impide dedicar esos recursos a otras cosas.

Mucha gente ha hecho una especie de doble o nada con la vivienda: ha comprado casas que escapaban a su nivel de renta, confiando en su revalorización. Así se entra en una dinámica que tiene algo de esquema Ponzi. No podemos analizar la decisión únicamente mirando cuánto ha subido el precio de la casa; también tenemos que considerar todo aquello a lo que hemos renunciado para comprarla.

P: Ha mencionado varias veces a la Escuela Austriaca. ¿Qué encuentra en esa tradición que echa en falta en otras formas de analizar la economía?

R: Los austriacos entienden mucho mejor que nadie el valor: el valor es lo que alguien está dispuesto a pagar por algo. También comprendieron muy bien el papel del empresario, la incertidumbre y la subjetividad de las decisiones.

Una de las cosas trágicas que le han ocurrido a la economía es que esa tradición quedara relegada en el ámbito académico precisamente porque no pretendía llevarlo todo a las matemáticas. Los austriacos son muy conscientes de que no se puede reducir toda la conducta humana a ese lenguaje.

En obras como esta intento transmitir una forma austriaca de ver la realidad. Me parece un enfoque mucho más apropiado para resolver problemas que esa falsa sensación de certeza que ofrecen algunos modelos. La incertidumbre, la percepción y las circunstancias de cada persona no son elementos secundarios: forman parte de la decisión.

P: ¿Eso significa que cambiar la percepción de algo también puede crear valor económico real?

R: Sí. Si revelas que algo tiene valor, estás creando valor. Hay una idea excelente de Ludwig von Mises sobre los restaurantes: no tiene sentido separar tajantemente el valor que se crea al cocinar la comida del que se genera al barrer el suelo.

Nos cuesta reconocerlo porque tendemos a distinguir entre el producto y todo lo que lo rodea. Pero ambas cosas forman parte del valor que recibe la persona. Esa es una de las razones por las que me interesa tanto la perspectiva austriaca.

P: Volvamos al transporte. ¿Puede una regulación que persigue más seguridad terminar produciendo un resultado contrario al que busca?

R: Sí, si no miramos el conjunto. Podemos hacer que la seguridad ferroviaria sea tan exigente desde el punto de vista regulatorio que terminemos favoreciendo que la gente viaje por carretera, que es una alternativa más insegura.

También intervienen los incentivos políticos. A un responsable público le resulta mucho más difícil eludir las consecuencias de un accidente ferroviario que las de un accidente aislado en una carretera, aunque esa carretera dependa de su Gobierno.

La seguridad es fundamental, pero no es la única dimensión relevante. Importan el trazado, la experiencia del usuario, la utilidad de la infraestructura y su rentabilidad económica. Si optimizamos una sola variable sin observar qué sucede con las demás, podemos empeorar el resultado general.

P: ¿Qué estamos dejando de valorar cuando seleccionamos las grandes inversiones en infraestructuras?

R: El modelo económico predominante asigna un precio al tiempo y, a partir de ahí, concede una enorme importancia a reducir la duración de los desplazamientos. Se calcula cuánto vale ahorrar unos minutos y ese dato termina dominando la decisión.

Recuerdo una alternativa para el tren a Mánchester que se descartó porque el trayecto duraba ocho minutos más. En un desplazamiento de alrededor de noventa minutos, no tiene sentido convertir esos ocho minutos en el criterio decisivo, sobre todo cuando la alternativa era mejor en otros aspectos.

En cambio, se desprecia la conectividad: la facilidad para pasar de un medio de transporte a otro. Que haya suficientes plazas de aparcamiento junto a una estación puede ser fundamental para que la gente utilice el tren. Si no sé si podré aparcar, toda la utilidad del servicio cambia. No basta con mirar la velocidad del tren; hay que mirar el viaje completo.

P: Esa conectividad también determina dónde podemos vivir y trabajar.

R: Por supuesto. Para una pareja que trabaja en Londres, vivir fuera de la ciudad puede resultar muy difícil si los desplazamientos no funcionan. La posibilidad de acceder a una estación y utilizar un servicio que les permita entrar y salir de la ciudad cambia sus opciones.

Pero con frecuencia se piensa en la infraestructura y no en el usuario. En transporte hay una visión muy tribal: quienes se ocupan de los autobuses piensan en autobuses; quienes se ocupan del ferrocarril, en trenes; quienes defienden la bicicleta, en bicicletas. Se trabaja en compartimentos estancos y hay intereses que contribuyen a mantener esa fragmentación.

Lo que necesitamos es pensar en cómo se combinan esos medios para resolver el desplazamiento de una persona.

P: ¿La política económica funciona también con esos compartimentos estancos?

R: Todo el tiempo. Se interviene en un ámbito y después se evalúa lo que se ha hecho con una métrica muy concreta. Cada departamento tiene su criterio de medición y se fija en él, dejando fuera las demás consecuencias.

Pensemos en la curva de Laffer. Podemos concentrarnos en la recaudación de un impuesto, pero ¿qué ocurre si una medida reduce la recaudación de ese tributo y aumenta la de otros? No podemos mirar solamente una parte.

Tenemos un problema grande, lo dividimos en pequeños problemas y buscamos soluciones para cada uno. Pero resolver cada fragmento por separado no garantiza que resolvamos el conjunto. Esa mirada estrecha nos impide reconocer muchas consecuencias de nuestras decisiones.

P: ¿Cómo afecta esa fragmentación a la contratación pública y a la posibilidad de introducir innovaciones?

R: Piense en las cápsulas autónomas que conectan el aparcamiento con la terminal de Heathrow. Es una solución que funciona muy bien porque integra dos partes de la experiencia del viajero.

Sin embargo, cuando se contrata, normalmente se buscan ofertas homogéneas que puedan compararse, sobre todo en precio. Si licito por separado el aparcamiento y la terminal, introduzco un sesgo contra una solución que obtiene su valor precisamente de conectar ambas cosas.

Muchas innovaciones tienen un componente que no aparece en la comparación inicial. No mejoran únicamente una métrica conocida: descubren una dimensión que estábamos ignorando. Si organizamos todo en compartimentos incomunicados, hacemos más difícil que esas soluciones lleguen a plantearse.

P: ¿Cómo se reconoce ese valor que no aparece en las métricas habituales?

R: Steve Jobs es un buen ejemplo. La informática era un ámbito en el que todo el mundo miraba la potencia del ordenador o la duración de la batería. Él no ignoró esas características, pero dio una importancia extraordinaria a la experiencia de uso y a la estética.

Muchas innovaciones consisten en eso: descubrir una dimensión que permanecía oculta, en lugar de mejorar un poco más un indicador al que todo el mundo presta atención.

Los ingenieros deberían pensar más en cómo experimentan las personas lo que diseñan, y quienes trabajan en marketing deberían comprender mejor la ingeniería. Hay que abandonar esa falsa dicotomía entre lo duro y lo blando. Existen necesidades que no estamos atendiendo y cosas que perfeccionamos sin preguntarnos si realmente responden a una necesidad.

P: ¿Cuál sería, entonces, el error de fondo que debemos corregir en nuestra manera de pensar la economía?

R: La pretensión de que podemos entender las decisiones como si dispusiéramos de un conocimiento perfecto y todo pudiera expresarse mediante un cálculo. La tradición austriaca presta mucha más atención a la incertidumbre y a la subjetividad.

Mitificar la formulación matemática no garantiza que el análisis sea válido. Los seres humanos se adaptan, intentan sobrevivir y toman decisiones en un mundo que no conocen por completo. No viven para optimizar el resultado de una casilla de Excel.