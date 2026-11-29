Pablo Hernández de Cos se erigirá en febrero como nuevo presidente del BCE. De Cos era el favorito para presidir este organismo de alto nivel y que ha sido muy cuestionado por sus negligentes políticas monetarias expansivas que han acabado erosionando el poder adquisitivo de los europeos. El español tiene ahora por delante el gran reto de introducir ortodoxia en la institución.

Su perfil técnico, serio, su capacidad negociadora y su independencia han propiciado el gran salto profesional de De Cos, un nombramiento que ha recibido una oleada de elogios. Eso sí, no deja de resultar llamativa la euforia con la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado el nuevo trabajo del expresidente del Banco de España.

"Un español al frente del Banco Central Europeo. Una española al frente de la Vicepresidencia primera de la Comisión Europea. Una española al frente del Banco Europeo de Inversiones. En resumen, una España que lidera en Europa como nunca lo había hecho", saca pecho el líder del PSOE, que aprovecha para recordar que sus exministras de Economía, Nadia Calviño, y de Transición Europea, Teresa Ribera, también están en nómina en Europa.

Un español al frente del Banco Central Europeo. Una española al frente de la Vicepresidencia primera de la Comisión Europea. Una española al frente del Banco Europeo de Inversiones. En resumen, una España que lidera en Europa como nunca lo había hecho.https://t.co/0AFb5wisb7 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 26, 2026

La china en el zapato de Sánchez: "No querían apoyarlo"

Sin embargo, detrás de la aparente alegría de Sánchez por el éxito de De Cos se esconde que el líder del PSOE tuvo "muchas reticencias a impulsarlo al BCE y lo mismo, Carlos Cuerpo. No querían apoyarlo porque les criticó mucho durante su etapa en el Banco de España y estaba completamente alejado de Sánchez. No le podían sacar nada", señalan fuentes del sector financiero conocedoras del proceso a Libre Mercado. "Al final cedieron porque era abrumador el respaldo que tenía De Cos", añaden.

Y es que, durante los años que estuvo al frente del Banco de España, el futuro presidente del BCE fue una de las voces institucionales más incómodas para la política económica de Sánchez. Sus informes cuestionaron las previsiones del Gobierno, alertaron del deterioro de las cuentas públicas y pusieron sobre la mesa los riesgos de algunas de las principales reformas económicas del Ejecutivo. De Cos se convirtió en una china en el zapato de Sánchez y de sus ministros económicos, que estaban muy molestos con la labor fiscalizadora del Banco de España.

Uno de los principales puntos de fricción entre el Banco de España y el Gobierno de Sánchez fueron las subidas del SMI. Ocurrió en 2021, cuando el portavoz adjunto de Podemos, Rafael Mayoral, llegó a tachar de "impresentable" al banquero por el informe en el que su institución estimaba el coste en pérdida de puestos de trabajo por la última subida del SMI: "Habría que correrlo a gorrazos por impresentable", llegó a considerar Mayoral.

Tampoco hay que olvidar la larga lista de informes del organismo que han desacreditado la política económica del Ejecutivo. La reforma de las pensiones de Escrivá, la Ley de Vivienda, la política de subsidios del paro, el impuesto por la puerta de atrás del que se beneficia el Gobierno con la inflación... El organismo fue contundente en el análisis de las medidas del Gobierno en numerosas áreas de la economía con De Cos al mando.

La salida de Hernández de Cos abrió una nueva etapa en el Banco de España. Su sustituto fue precisamente José Luis Escrivá, el exministro socialista responsable de la reforma de las pensiones que el anterior gobernador había cuestionado. El cambio de orientación en el Banco de España quedó especialmente patente cuando Escrivá anunció que su institución no volvería a analizar cuestiones como la sostenibilidad de las pensiones o los efectos del SMI sobre el empleo. "No somos tertulianos", llegó a afirmar el actual gobernador para justificar su decisión de apartar estos asuntos del análisis de la institución.

Ahora Sánchez celebra el ascenso europeo de quien durante años ejerció precisamente ese papel de contrapoder técnico frente a las decisiones económicas de su Gobierno.