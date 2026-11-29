Hay un grupo de autónomos que hizo todo bien y aun así se quedó sin Kit Digital. Cumplían los requisitos, presentaron la solicitud en plazo y recibieron una resolución negativa por un motivo que no dependía de ellos: el presupuesto de su convocatoria se había agotado.

Para ellos, la Orden TDF/39/2026, publicada en el BOE el 28 de enero de 2026, introdujo un cambio que merece atención.

Qué dice exactamente la orden

El nuevo apartado 8 del artículo 28 de las bases establece que, una vez resuelta una convocatoria, si existen fondos sin asignar, el órgano instructor formulará nuevas propuestas de resolución definitivas a favor de los solicitantes cuyas solicitudes no pudieron concederse por agotamiento del crédito disponible.

Antes era una posibilidad. Ahora es una obligación, siempre que haya dinero. Y la orden obliga también a Red.es a reinvertir en el programa cualquier remanente no ejecutado, lo que aumenta las opciones de que ese dinero exista.

A quién se aplica

La disposición transitoria de la orden aplica este cambio a las convocatorias vigentes cuando entró en vigor, el 29 de enero de 2026. Si la convocatoria de autónomos, cuyo plazo de solicitud cerró el 31 de octubre de 2025, entra en ese supuesto es algo que conviene confirmar con Red.es o con tu agente digitalizador. Lo que está claro es la condición: el motivo de la denegación tiene que haber sido el agotamiento del crédito.

Cómo saber si es tu caso

Localiza la resolución que recibiste. Está en la sede electrónica de Red.es, en el expediente asociado a tu NIF. Ahí figura el motivo exacto de la denegación.

Si fue por falta de presupuesto, asegúrate de que sigues cumpliendo hoy lo que cumplías entonces: alta en la actividad y estar al corriente con Hacienda y la Seguridad Social. Una propuesta de concesión que llega cuando ya tienes una deuda puede complicarse.

Si fue por otro motivo, como una deuda, la antigüedad o un error en los datos, este mecanismo no te ayuda. Lo que toca es corregir el problema y prepararse para una posible nueva convocatoria.

Mantén al día tus datos de contacto

Si Red.es formula una nueva propuesta, te la notificará por vía electrónica. Revisa que el correo asociado a tu expediente sigue activo y entra en la sede de vez en cuando. Las notificaciones electrónicas no abiertas en diez días naturales se entienden rechazadas.

Y si no te alcanza este cambio, la orden también permite que el presupuesto disponible se destine a nuevas convocatorias. No hay ninguna anunciada para autónomos, pero si llega, volverá a repartirse por orden de llegada.

En el formulario de preinscripción de Ordenador Libertad hay una pregunta pensada para estos casos: si recibiste o pediste antes el Kit Digital. Con esa información, el equipo de ZetaPlus, que gestionó con Libertad Digital la entrega de 3.500 ordenadores en 2025, puede revisar tu situación concreta. La preinscripción es gratuita, sin compromiso y no garantiza la ayuda.

Revisa tu caso en ordenadorlibertad.es.