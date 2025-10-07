BBVA acusa al Sabadell de confundir a los accionistas con el precio de la OPA

El presidente ejecutivo de BBVA, Onur Genç, expresó fuertes críticas hacia la gestión de los directivos de Banco Sabadell durante el período de aceptación de la oferta pública de adquisición (OPA). Es la primera ocasión en que un alto cargo de BBVA se pronuncia en estos términos.

"Por primera vez, voy a dejar de lado la política de no confrontación, ya que la confusión generada [sobre una posible segunda OPA] es inaceptable", afirmó. BBVA sostiene que Sabadell está confundiendo a los accionistas al asegurar que el precio de una eventual segunda OPA sería superior al de la oferta actual.

Según Genç, "las afirmaciones de Sabadell no son correctas. En la página 53 del folleto de la OPA se indica que el precio se determinará conforme a la legislación [Real Decreto de OPAs], específicamente en el artículo 9.2.e". Explicó que se toma como referencia el precio más alto de las acciones de Sabadell adquiridas por BBVA en los últimos 12 meses, pero, dado que BBVA no ha comprado acciones de Sabadell en ese período, el precio de una segunda OPA sería idéntico al de la oferta actual.

Todo esto ocurre el día que conocemos que la aseguradora Zurich, un socio clave y accionista del Banco Sabadell, ha rechazado la OPA del BBVA.

Justo en el lado opuesto, la semana pasada contábamos que el mayor accionista individual de BBVA, David Martínez, aceptaba la OPA del BBVA.

Por su parte, Sabadell argumentó en el mismo foro [XVI Encuentro Financiero Expansión-KPMG] que el precio de una hipotética segunda OPA debería ser "necesariamente más alto", ya que la ley exige un precio equitativo. Según su interpretación, si una parte significativa de los accionistas no ha aceptado la primera oferta, el precio no puede ser el mismo. Sabadell se basa en una fórmula legal que establece: "Cuando la adquisición se realice mediante canje o conversión, el precio se calculará como la media ponderada de los precios de mercado de dichos valores en la fecha de adquisición".

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) será la encargada de determinar el precio equitativo en caso de que se concrete una segunda OPA. Dado que el artículo del Real Decreto que regula este proceso es complejo y presenta ambigüedades en cuanto a fechas y otros detalles, la CNMV tendrá que interpretar la normativa en su momento. La semana pasada, BBVA presentó una denuncia ante la CNMV, acusando a Sabadell de "prácticas indebidas" en sus oficinas que estarían obstaculizando el proceso de canje para los accionistas interesados en aceptar la OPA, según fuentes oficiales del banco.

Tensión máxima entre BBVA y Sabadell

"Este tema está siendo revisado por la CNMV y podría tener consecuencias graves, ya que se está limitando el derecho de propiedad de los accionistas", declaró Carlos Torres, presidente de BBVA, en una entrevista con TV3 el viernes pasado, en el contexto de la OPA. Torres señaló que existen pruebas de clientes que han enfrentado dificultades en las sucursales de Sabadell para completar los trámites necesarios para aceptar el canje.

La denuncia menciona específicamente "obstáculos" en las oficinas de Sabadell, como la demora en proporcionar la posición actualizada de las cuentas de valores de los inversores, un requisito para formalizar la aceptación de la OPA. También se reportaron retrasos en el proceso de canje, atribuidos a supuestas fallas en el sistema informático de la red de oficinas.