La aseguradora Zurich ha decidido no acudir a la oferta pública de adquisición (OPA) lanzada por BBVA sobre Banco Sabadell, aludiendo a que las perspectivas del banco catalán en solitario son más atractivas, según un comunicado remitido a Europa Press.

"Zurich no tiene intención de presentar una oferta por sus acciones en el marco del actual proceso de oferta voluntaria, ya que la oferta actual no supone una propuesta atractiva para los accionistas de Sabadell más allá de las perspectivas independientes de la empresa", ha indicado un portavoz de la aseguradora a Europa Press.

La firma tiene una alianza en seguros con el banco catalán. Desde que empezó la OPA ha ido aumentando su participación de manera paulatina en el capital de Banco Sabadell, hasta llegar al 4,947%.

Sabadell exige transparencia

Este martes, Banco Sabadell había solicitado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que adoptara, "de manera preventiva", un "criterio público" que "deban cumplir todos aquellos accionistas de la entidad que quieran hacer públicas sus intenciones sobre la OPA" de BBVA, con el objetivo de "evitar potenciales manipulaciones de mercado."

En el escrito remitido al supervisor, Sabadell ha pedido que exija a todos estos inversores que detallen cuál es su participación total en acciones de la entidad, que aseguren de forma "firme e irrevocable" que van a ir por el 100% de su posición y que comuniquen cualquier tipo de interés adicional existente, incluyendo la titularidad de otros valores o instrumentos de deuda o capital regulatorio de la entidad catalana.

La semana pasada, el único consejero dominical de Banco Sabadell, David Martínez Guzmán, se desmarcó de la decisión del consejo de rechazar la oferta mejorada por BBVA y anunció que tenía intención de acudir al canje.