La francesa Vestiaire Collective nombra a Bernard Osta nuevo CEO

La plataforma global de moda de lujo de segunda mano, Vestiaire Collective, ha nombrado a Bernard Osta como CEO, en sustitución de Maximilian Bittner, quien ha dirigido la empresa durante siete años.

Bernard Osta forma parte de la trayectoria de Vestiaire Collective desde mayo de 2021. Ocupó el cargo de director de Estrategia desde mayo de 2021 hasta agosto de 2023 y el de director Financiero de septiembre de 2023 a septiembre de 2025. Antes de unirse a Vestiaire Collective, Bernard asesoró estratégicamente a empresas durante 15 años como banquero de inversión en Lazard (2006-2011) y Goldman Sachs (2011-2021), en Nueva York y París. Bernard también es miembro independiente del Consejo de Supervisión del grupo de medios y entretenimiento Vivendi.

El Consejo de Administración de Vestiaire Collective declaró que agradece a Maximilian Bittner "su dedicación y el papel decisivo que ha desempeñado en el desarrollo de la empresa desde su llegada en 2018. Le deseamos mucho éxito en sus futuros proyectos profesionales. De cara al futuro, estamos muy contentos de abrir un nuevo capítulo bajo el liderazgo de Bernard. Hemos trabajado muy estrechamente con él desde que se unió a Vestiaire Collective. Su profundo conocimiento de la empresa, su experiencia internacional y su gran liderazgo serán activos de gran valor para Vestiaire Collective en su próxima etapa de crecimiento".

"Es un gran honor asumir el cargo de CEO de Vestiaire Collective y dirigir el equipo de gran talento que hemos construido a lo largo de los años", declaró Bernard Osta, CEO de Vestiaire Collective. "Vestiaire Collective ha logrado una posición única como el mercado de confianza definitivo en la atractiva moda de lujo de segunda mano. Juntos, seguiremos transformando la moda dando una segunda vida a las piezas más deseadas, al servicio de un modelo más sostenible. Este es un momento especialmente emocionante para la empresa. Con el auge de la IA, tenemos una oportunidad extraordinaria para acelerar nuestra hoja de ruta de producto, ofrecer la mejor experiencia para el cliente y ganar cuota de mercado".

Transformar la industria de la moda

Bajo este nuevo liderazgo, Vestiaire Collective indicó que seguirá cumpliendo su misión de transformar la industria de la moda hacia un futuro más sostenible. Para ello se centrará en impulsar la innovación en la intersección entre lujo, tecnología y sostenibilidad e implementar la "amplia" hoja de ruta de producto habilitada por IA para mejorar la experiencia de compradores y vendedores a un ritmo acelerado.

En paralelo buscará incrementar el alcance y la notoriedad de la marca a través de un marketing innovador e impactante en sus principales regiones en Europa, Estados Unidos y Asia-Pacífico e invertirá en las capacidades líderes de autenticación de la empresa "para consolidar aún más su posición estratégica como el mercado de confianza definitivo en la moda de segunda mano de lujo".