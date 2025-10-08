Industrias Químicas Tamar celebra su 25º aniversario consolidando su liderazgo en innovación y expansión internacional

El pasado jueves 2 de octubre, Industrias Químicas Tamar celebró su 25º aniversario en un acto conmemorativo que tuvo lugar en los salones Pool Bar Caliza, en el Puerto de Sagunto. El evento reunió a clientes, colaboradores y representantes del sector, que acompañaron a la empresa valenciana en una noche de reconocimiento, emoción y proyección hacia el futuro.

Durante el encuentro, José Martí, CEO de la compañía, destacó la importancia de este hito:

"Veinticinco años después seguimos creciendo gracias a la confianza de nuestros clientes, a la innovación constante y a la apuesta por la calidad que nos define."

Con sede en Estivella (Valencia), Industrias Químicas Tamar cuenta con más de 25 años de experiencia en el desarrollo y comercialización de productos químicos para el tratamiento del agua y el mantenimiento de piscinas. Su apuesta por la innovación, la calidad y la internacionalización la sitúa como una de las marcas líderes del sector.

Con presencia en más de 50 países y una facturación internacional que representa el 50% de su negocio, Tamar se consolida como referente en la fabricación de productos químicos para el mantenimiento de piscinas, líder en grandes cadenas de distribución y plataformas digitales como Amazon, a través de su filial IQT.

El compromiso con la investigación, la sostenibilidad y la expansión internacional continuará siendo el eje central de su estrategia.

"Este aniversario no es un punto final, sino el comienzo de una nueva etapa para seguir innovando y ofreciendo soluciones de confianza en el mundo de la piscina," concluyó Martí.