Amancio Ortega incrementa su cartera con la mayor operación inmobiliaria del año en Miami

Amancio Ortega ha adquirido el inmueble en el que se sitúan las oficinas del Banco Sabadell en Estados Unidos, el Sabadell Financial Center de Miami, por 274,4 millones de euros (unos 236 millones de euros) a través de Pontegadea. Así, el fundador y principal accionista del Grupo Inditex suma un inmueble más a su cartera en el país norteamericano.

Tal y como confirma el medio estadounidense Commercial Observer, este edificio que ha comprado Pontegadea es una torre de oficinas de 30 pisos que está ubicada en el 1111 de Brickell Avenue a KKR y Parkway. De hecho, este medio recuerda que la operación es la mayor venta de oficinas en lo que va de año en el Sur de Florida.

Cartera de inmuebles

Lo cierto es que Amancio Ortega cuenta con una gran cartera de activos inmobiliarios a nivel internacional. De hecho, además de esta compra en Miami, el empresario gallego compró recientemente un hotel ubicado en un edificio histórico del centro de París por 97 millones de euros a la cadena española Derby Hoteles. Asimismo, a principios del mes de septiembre, Ortega también compró a Minor –antigua NH Hoteles– el hotel Avani Museum Quarter Amsterdam por 85 millones de euros.

En nuestro país, Pontegadea también ha adquirido recientemente el edificio de oficinas en Barcelona en el que se encuentra la sede del Grupo Planeta por 284 millones de dólares. De esta forma, el vehículo inversor de Amancio Ortega ejecutaba la mayor adquisición del empresario en España desde la compra de la Torre Foster de Madrid en 2016 por 490 millones.

No obstante, la cartera inmobiliaria de Amancio Ortega no se compone únicamente de hoteles y de edificios de oficinas. En realidad, el empresario gallego posee también naves logísticas, bloques residenciales y centros comerciales en distintos países, como España, EEUU, Francia, Canadá y Corea, entre otros.

Pontegadea, inmobiliaria líder

Así las cosas, Amancio Ortega cuenta con la mayor inmobiliaria de España, dedicada a la compra y la gestión de grandes edificios y cuya cartera de activos inmobiliarios está compuesta principalmente por edificios de oficinas, no residenciales, de España, Reino Unido, EEUU y Asia. En concreto, Ortega es el propietario de casi el 60% de la compañía al acumular 1.848 millones de acciones. Gracias a ello, se prevé que este año el empresario ingrese unos 3.104 millones de euros en dividendos de esta compañía.