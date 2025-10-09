BBVA presiona a los accionistas de Sabadell y descarta una segunda oferta para quienes no acudan a la OPA

La OPA de BBVA sobre Sabadell encara la recta final. Desde el primer momento se ha supuesto que, si la entidad bilbaína no lograba una aceptación de entre el 30% y el 50% del capital social del Sabadell, lanzaría una segunda oferta pública de adquisición, lo que extendería aún más el proceso. Sin embargo, el presidente de BBVA, Carlos Torres, asegura que "lo más probable" es que no haya una segunda oferta para los accionistas de Banco Sabadell que no acepten la oferta actual.

Así lo ha afirmado el presidente de la entidad bilbaína en una entrevista a Catalunya Ràdio este jueves, subrayando que "especular con una segunda oferta no tiene sentido". En esta entrevista, Torres ha defendido además que para los accionistas de Sabadell "no tiene ninguna ventaja esperar", añadiendo que, en caso de que hubiera una segunda oferta, "En ningún caso sería un precio distinto" al de la oferta actual.

En este mismo sentido, en otra entrevista concedida a La 2 de RTVE, el presidente de BBVA ha asegurado que "es incierto que se vaya a producir" una segunda oferta, insistiendo de nuevo en que en tal caso no habría ninguna ventaja con respecto a la actual oferta. Del mismo modo, ha subrayado que esta segunda oferta sería en efectivo, lo cual considera que sería "una desventaja" para los accionistas de Sabadell, porque, sostiene, el intercambio de títulos propuesto permite participar de un proyecto común.

La CNMV podría sancionar a ambos bancos

En cualquier caso, todavía no se sabe qué ocurrirá con la operación. A este respecto, en un comunicado emitido ante el conjunto de informaciones publicadas en los últimos días sobre los resultados del proceso de aceptación de la operación, la CNMV explicó este miércoles que prevé hacer público el resultado de la OPA el próximo día 17 de octubre.

Al mismo tiempo, siguen sucediéndose los pronunciamientos por parte de ambas entidades con respecto al actual estado de la operación. De acuerdo con las declaraciones de Torres este jueves en La 2 de RTVE, la aceptación entre los accionistas minoritarios que tienen depositadas sus acciones en BBVA es del 40%. Del mismo modo, ha asegurado que está convencido de que los inversores institucionales acudirán mayoritariamente a la oferta.

Por su parte, el CEO de Banco Sabadell, César González-Bueno, defendía este mismo jueves en una entrevista en 'On Economia' que la aceptación de la OPA entre los accionistas de la entidad catalana sigue en el 1%, descartando además una avalancha final de aceptaciones. "Nosotros seguimos en el 1% de aceptación, lo que es una muestra clarísima de que nuestros accionistas, (...), no quieren esta operación", ha aseverado.

En este contexto, tras meses de disputa entre ambas entidades, con mutuas acusaciones y pronunciamientos sobre el devenir de la operación, la CNMV ha anunciado que podría sancionar a BBVA y Sabadell por especular con el precio de una hipotética segunda oferta, dado que se han publicado "informaciones contradictorias" al respecto. Así lo recoge Expansión, que detalla que el objetivo de estas sanciones sería "proteger a inversores y accionistas".