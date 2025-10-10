Prosegur Security presenta su 'Libro Blanco de la Seguridad Híbrida'

Prosegur Security ha presentado el 'Libro Blanco de la Seguridad Híbrida', un documento de referencia en el que analiza cómo las nuevas amenazas, cada vez más intangibles y transversales, exigen un cambio profundo en la forma de entender y gestionar la seguridad.

El texto ofrece un marco conceptual y operativo para abordar los riesgos contemporáneos en un entorno de extrema incertidumbre y volatilidad. La presentación tuvo lugar durante la II Edición del Foro de Seguridad Híbrida, celebrado en la sede de Prosegur, y contó con la participación de Fernando Abós, CEO de Prosegur Security, y José Gil, director general de Prosegur Security España y Portugal, y reunió a representantes de empresas, instituciones y organizaciones líderes del sector, entre ellos Eduardo Cobas, secretario general de Aproser; Ignacio Cosidó, director del Centro para el Bien Común Global de la Universidad Francisco de Vitoria; y Javier Calderón, director del Departamento de Empresas y Organizaciones Asociadas de CEOE, entre otros.

El encuentro se ha consolidado como un espacio de diálogo estratégico para analizar de forma conjunta los grandes desafíos que están reconfigurando el panorama de la seguridad en el mundo y los retos específicos de la industria.

Llamada a la acción

En su intervención Fernando Abós, CEO de Prosegur Security, analizó las grandes tendencias globales que están modulando la seguridad y la inseguridad, entre los que se encuentran: la fragmentación geopolítica, el contexto económico, el empoderamiento individual, la convergencia tecnológica o la sucesión de hechos disruptivos, que en los últimos años están afectando gravemente a la continuidad de los distintos negocios.

Fernando Abós subrayó que "la industria de la seguridad está en un momento estratégico en el que debe dar un salto hacia delante y apostar por una mayor calidad en línea con lo que sociedad va a demandar a este sector. La violencia, el crimen organizado, la inestabilidad y la diversificación de riesgos no dejan de aumentar, y solo desde una industria que apueste por personas, tecnologías y datos, de una manera decidida y profesional, se podrá hacer frente a lo que nos vamos a encontrar en los próximos años. Es un desafío que debemos construir entre todos: empresas de seguridad, clientes, instituciones y sociedad".

Por su parte, Jose María Blanco, director de Prosegur Research, y Mauro Cardelino, director global de desarrollo y transformación de negocio, destacaron cómo la convergencia entre personas, tecnologías y datos constituye una dinámica estructural y de largo recorrido, presente hoy en todos los modelos empresariales. En este contexto, se subrayó que la Seguridad Híbrida no es un destino, sino un proceso evolutivo, un camino que se construye día a día mediante la integración práctica de personas, tecnología y datos, como demostraron diversos ejemplos compartidos durante el encuentro.

Finalmente, José Gil, director general de Prosegur Security Iberia, moderó una mesa de debate junto a representantes de Aproser, CEOE y la Universidad Francisco de Vitoria, en la que se abordaron los principales desafíos que afronta el sector. Gil destacó cuestiones clave como la evolución hacia modelos de seguridad híbrida, la integración de la tecnologíay la inteligencia artificial, la importancia de impulsar la innovación, la colaboración público-privada y la formación continua como ejes estratégicos para fortalecer la resiliencia del sector y anticipar las nuevas amenazas globales.

Personas, tecnología y datos

El Libro Blanco de la Seguridad Híbrida destaca tres pilares fundamentales. En primer lugar, las personas están en el centro, entendido como profesionales cada vez más cualificados que son capaces de tomar decisiones rápidas y eficaces en entornos complejos gracias al apoyo de nuevas tecnologías y datos en tiempo real.

En segundo lugar, el concepto de tecnologías empoderadoras, que incluyen la incorporación de soluciones avanzadas como la inteligencia artificial, el análisis de vídeo y los sistemas predictivos, las cuales amplifican las capacidades humanas. En tercer lugar, el uso inteligente de datos, que implica la captura, clasificación, visualización y análisis para producir una inteligencia accionable que apoye la toma de decisiones tanto operativas como estratégicas.

Este modelo tiene como cerebro el iSOC (Intelligent Security Operations Center) de Prosegur, una red global formada por 14 centros que integran análisis automatizado de datos, monitorización en tiempo real y equipos especializados encargados de coordinar operativas críticas en todo el mundo.