Grupo Albia pone en marcha su nuevo tanatorio-crematorio en San Sebastián

Grupo Albia anunció que su nuevo tanatorio Crematorio Rekalde Berri ya está operativo y al servicio de las familias de Donostia. Según explicó, se trata de un nuevo espacio concebido para dar respuesta a las necesidades actuales desde una propuesta "innovadora, respetuosa y cercana".

"Nuestro objetivo es ofrecer un entorno acogedor, flexible y tecnológicamente preparado para que cada familia pueda despedirse como desee, con libertad y dignidad. Además, la apertura de Rekalde Berri consolida nuestra presencia en las tres capitales de País Vasco, alcanzando los 10 centros funerarios en la región", destacó Daniel Palacios, director general de Grupo Albia.

Ubicado en la Avenida Errekalde 55, el nuevo tanatorio-crematorio se presenta como una de las instalaciones más avanzadas del sector en la región. Rekalde Berri ha sido concebido desde el inicio como un espacio abierto a todo tipo de despedidas, con una gran sala de ceremonias que permite acoger cómodamente a más de 60 asistentes, una característica única en Gipuzkoa.

Cuenta con la primera sala inmersiva instalada en un tanatorio de País Vasco, "que permite vivir despedidas profundamente personalizadas gracias a la proyección de imágenes, vídeos y sonidos diseñados para rendir homenaje a la vida del ser querido. Este entorno, junto a un crematorio de última generación equipado con sistema propio de filtrado de emisiones, permite una despedida innovadora y, al mismo tiempo, respetuosa con el entorno natural", indicó Grupo Albia.

Dispone de cuatro salas de velación, una de ellas convertible en sala VIP, cafetería con terraza, catering exclusivo con menús personalizados, aparcamiento y zona habilitada para bicicletas. El centro también cuenta con salas de tanatopraxia adaptadas a ritos religiosos como el musulmán y áreas de atención emocional, así como sistemas de domótica.

"Este nuevo centro nace con la vocación de transformar la forma en que las familias se despiden de sus seres queridos. Hemos cuidado cada detalle para ofrecer una experiencia acogedora, cercana y totalmente adaptada a las distintas sensibilidades, culturas y formas de entender la despedida", apunta Beatriz Alda, gerente de Grupo Albia en Gipuzcoa.

Por otro lado, el centro utiliza gas natural en su horno crematorio, incorpora un sistema de filtrado de partículas que reduce de forma significativa las emisiones y dispone de cargadores para vehículos eléctricos. Además, Grupo Albia ha impulsado en la región el uso de urnas biodegradables, el uso de vehículos 100 % eléctricos y la colaboración con proveedores locales.

"Uno de los rasgos más valorados de Grupo Albia es la atención emocional que ofrece a las familias. A través de su Unidad de Atención al Duelo (UAD), la compañía brinda apoyo psicológico profesional y personalizado durante todo un año a quienes lo necesiten, incluyendo casos de duelo complejo como el infantil o el vinculado a situaciones especialmente traumáticas. Rekalde Berri representa el modelo de tanatorio-crematorio que marca el futuro del sector: un espacio moderno, tecnológico, emocionalmente cuidado y comprometido con su entorno, que pone a las personas en el centro de todo el proceso", concluyó.