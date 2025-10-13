Hochtief (ACS) se adjudica un contrato en Sellafield de operaciones nucleares y de desmantelamiento

Tras un proceso de licitación competitiva, Sellafield Ltd ha adjudicado a Hochtief, filial de ACS, y a otras dos empresas contratos con un valor total de hasta 2.900 millones de libras esterlinas. Hochtief ejecutará un importante contrato marco de obras nucleares y civiles por un valor de hasta 595 millones de libras (685 millones de euros) como parte del Programa de Entrega de Infraestructura (IDP) en el emplazamiento de Sellafield.

El contrato, con una duración de hasta 15 años (inicialmente 9 años con una opción de ampliación de otros 6), comprende diseño, ingeniería y ejecución de obras de infraestructura civil en apoyo de las operaciones nucleares y las labores de desmantelamiento, en colaboración con Sellafield y sus socios.

Juan Santamaría Cases, director ejecutivo de Hochtief ha declarado: "Asegurar esta asociación estratégica a largo plazo refuerza el legado ininterrumpido de Hochtief en el sector nuclear desde la década de 1950: un socio de confianza en ingeniería y construcción para algunos de los programas nucleares más críticos del mundo".

Por otro lado, ha asegurado que "junto con Sellafield y sus socios de ejecución, estamos comprometidos a ofrecer la infraestructura sólida esencial para esta misión de importancia nacional, al tiempo que fomentamos un crecimiento sostenible y oportunidades para la población de West Cumbria y más allá".

Asimismo, según Santamaría, "este contrato se suma a la creciente cartera de Hochtief de acuerdos de ejecución a largo plazo con clientes de relevancia global en los sectores nuclear e infraestructural: clientes que están dando forma al futuro y eligen a Hochtief para ayudar a construirlo".

Relevancia e impacto del acuerdo

James Riddick, director de la cadena de suministro de Sellafield Ltd, destacó la relevancia del acuerdo y su impacto a largo plazo en la región y en el programa nacional de desmantelamiento nuclear.

"El trabajo que realizamos en Sellafield tiene un propósito claro: crear un entorno limpio y seguro para las futuras generaciones. Esto implica gestionar, de forma segura, protegida y rentable, el legado que dejaron décadas de operaciones históricas en nuestras instalaciones. Para lograrlo, es esencial contar con una infraestructura sólida, moderna y fiable, capaz de sostener nuestras actividades de desmantelamiento nuclear y de gestión de residuos", explicó Riddick.

El directivo ha subrayado que el Infrastructure Delivery Partnership (IDP) constituye "una asociación estratégica a largo plazo" orientada a garantizar ese respaldo, al tiempo que promueve la inversión y genera oportunidades dentro de la comunidad local. "A través de esta colaboración buscamos ofrecer un valor sostenible para el contribuyente y asegurar que los beneficios de este proyecto se extiendan más allá del ámbito industrial".

"Nos complace dar la bienvenida a nuestros nuevos socios y esperamos trabajar juntos para avanzar en nuestra misión común, creando un valor social transformador y duradero que refuerce la contribución de Sellafield al futuro energético y medioambiental del Reino Unido", ha concluido.

Trayectoria y compromiso

La adjudicación refleja la sólida capacidad de ingeniería de Hochtief , su probada trayectoria en los sectores nuclear e infraestructural, y su compromiso con una ejecución colaborativa y segura, enfocada en resultados resilientes y sostenibles en West Cumbria.

Este importante logro se basa en la amplia experiencia de Hochtief en el sector británico de grandes obras civiles e infraestructuras, así como en su papel destacado en la construcción y desmantelamiento de instalaciones nucleares en todo el mundo durante más de 60 años. La adjudicación refuerza el compromiso estratégico de Hochtief con el apoyo a la industria nuclear del Reino Unido y su cadena de suministro.

La financiación del proyecto sigue una estructura estándar del sector, que combina capital propio, modelos de asociación y financiación mediante deuda, respaldada por fondos específicos de la Unión Europea.