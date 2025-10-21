La CNMV suspende la cotización de Duro Felguera a petición de la compañía asturiana

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha decidido suspender cautelarmente y con efectos inmediatos la negociación de las acciones de Duro Felguera, tanto en Bolsa como en el sistema de interconexión bursátil, "mientras es difundida una información relevante sobre la citada entidad", según ha comunicado el organismo supervisor.

La medida implica que las acciones de la empresa no podrán negociarse hasta nuevo aviso, a la espera de que la compañía publique la información que motiva la decisión del regulador. Duro Felguera había cerrado la jornada bursátil anterior a 0,2145 euros por acción, con una caída del 0,92%, en un contexto de incertidumbre sobre su situación financiera.

Contexto judicial reciente

El pasado 2 de octubre, el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón denegó la cuarta prórroga solicitada por la empresa para continuar las negociaciones con sus acreedores, ordenando el archivo del procedimiento iniciado tras la petición de ampliación del preconcurso.

Paralelamente, la empresa había cerrado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afecta a 180 trabajadores, el 12,9% de su plantilla de alrededor de 1.400 empleados, como parte del proceso de ajuste previsto en la hoja de ruta de reestructuración.

La decisión judicial, difundida por Europa Press, marcó un nuevo punto de tensión en el proceso de reestructuración de la histórica compañía asturiana de ingeniería y bienes de equipo.

Próximos pasos para el plan de reestructuración

En los últimos días, Duro Felguera había señalado que dispone de plazo hasta el 31 de octubre para presentar la solicitud de homologación judicial de su plan de reestructuración y su intención es presentar dicha solicitud tan pronto como obtenga las mayorías necesarias entre sus acreedores.

El nuevo plan contempla medidas acordadas con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y los socios de control mexicanos Prodi y Mota-Engil México, que se han comprometido a aportar 10 millones de euros adicionales para reforzar los fondos propios de la empresa y evitar su entrada en concurso de acreedores.

El grupo, con sede en Gijón, ha mantenido durante los últimos meses negociaciones para garantizar su viabilidad financiera y asegurar la continuidad de su actividad industrial. Dentro del plan de viabilidad, Duro Felguera avanza en la venta de su sede corporativa en Gijón, con la intención de trasladar su estructura central a La Felguera (Langreo), localidad donde fue fundada hace 150 años.

Asimismo, la compañía ha cerrado la venta de su planta de calderería pesada ‘El Tallerón’ —ubicada en el puerto de Gijón— a Indra por 3,65 millones de euros. Estas operaciones se enmarcan en un conjunto de medidas destinadas a reducir costes y mejorar la liquidez del grupo.