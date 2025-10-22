Sesderma crece un 10% y alcanza los 101,3 millones hasta septiembre, impulsada por su expansión internacional

El grupo dermocosmético Sesderma, liderado por el reconocido dermatólogo Dr. Gabriel Serrano, mantiene su senda de crecimiento en 2025, con una facturación acumulada de 101,3 millones de euros hasta septiembre, un 10% más que en el mismo periodo del año anterior. Según las cuentas del grupo, el impulso se ha concentrado en el tercer trimestre, con los meses de agosto y septiembre como los de mayor dinamismo del ejercicio.

El crecimiento se apoya en la expansión internacional, que registra un aumento del 14% y supera los 78,3 millones de euros de facturación acumulada. Este avance ha permitido a Sesderma reforzar su presencia en los principales mercados internacionales y consolidar su posición como referente global en dermocosmética.

El área internacional se mantiene como el principal motor de crecimiento, con un destacado avance en Rusia, México y Estados Unidos. En conjunto, las filiales con aumento de ventas registran un crecimiento del 17%, consolidando la estrategia global del grupo, especialmente en China y Asia.

Mercado nacional y división profesional

Por otro lado, en el mercado nacional, Sesderma mantiene un nivel de actividad estable, con una facturación acumulada de 23 millones de euros hasta septiembre. Dentro de esta cifra destaca Dermopartners, la unidad de negocio de fabricación a terceros, que continúa creciendo año tras año y ha alcanzado una facturación de 9,1 millones de euros a cierre de septiembre. Con más de 30 años de experiencia, Dermopartners colabora con clientes de todo el mundo, desarrollando y asesorando soluciones personalizadas adaptadas a las necesidades de cada mercado.

De cara a 2026, la división ya tiene firmados nuevos proyectos estratégicos, tanto con clientes actuales como con nuevas incorporaciones, consolidando su posición como uno de los pilares industriales del grupo.

Además, la marca Sophieskin continúa afianzando su posición, con un incremento del 14% en su facturación acumulada hasta septiembre, confirmando la buena acogida de la línea en el canal de gran consumo.

Por su parte, la línea profesional Mediderma crece un 4%, impulsada por su expansión en América Latina y Estados Unidos. Ambos segmentos avanzan en la optimización de estructuras comerciales y el fortalecimiento de las relaciones con clientes estratégicos, con el objetivo de sentar las bases de un nuevo ciclo de crecimiento sostenible.

­Septiembre dispara las ventas en 2025

El mes de septiembre ha supuesto un punto de inflexión en la actividad internacional, con un incremento del 33% en la facturación respecto al mismo mes de 2024. Rusia, México, Colombia y Estados Unidos lideran este crecimiento, junto con un sólido desempeño en Latinoamérica, Oriente Medio y Asia, anticipando un cierre de ejercicio especialmente positivo en el ámbito global.

En España, la actividad del grupo creció un 21% en septiembre, impulsada por el canal online (+224 %) y el avance del retail (+13 %), especialmente en farmacias y grandes cuentas. Este resultado confirma la eficacia de la estrategia omnicanal y la capacidad de Sesderma para adaptarse a las nuevas tendencias de consumo digital.

Además, la nueva plataforma logística de Sesderma, inaugurada en enero de 2024, ha supuesto un importante impulso para la capacidad productiva del grupo. Con más de 6.500 m² y capacidad para 12.000 palets, la ampliación ha incrementado en más del 30 % la superficie logística de la compañía valenciana. La inversión, superior a cuatro millones de euros, permite fabricar hasta 100 millones de unidades anuales de productos dermocosméticos, más del 80 % de las cuales se destinan a mercados internacionales.

Estrategia en Asia y China

Tras la reciente apertura en el mercado de Thailandia, se suma también la entrada de Mediderma en el mercado chino, tras firmar un acuerdo estratégico de distribución con Wanjing Group, uno de los principales referentes del sector de la medicina estética en China, que cuenta con más de 45.000 centros estéticos profesionales. El acuerdo, con una duración inicial de dos años renovables, permitirá a Mediderma controlar de forma directa la cadena de valor y mantener una relación comercial más cercana con los consumidores chinos, así como ampliar de forma significativa su presencia en Asia.

Finalmente, tras la resolución favorable del conflicto jurídico con GOLONG CO., LIMITED (高浪控股有限公司, tanto Sesderma como Mediderma recuperan su plena operatividad en el mercado chino, que había permanecido obstaculizado durante más de tres años. Esta decisión abre de nuevo las puertas a un mercado clave para el grupo, consolidando su estrategia de crecimiento en Asia.