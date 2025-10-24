Turner (ACS) construirá un complejo deportivo de vanguardia en Philadelphia

Los Philadelphia 76ers y los Philadelphia Flyers han anunciado que han seleccionado una empresa conjunta liderada por Turner Construction y AECOM Hunt como gerente de construcción para su nuevo estadio de última generación en el South Philadelphia Sports Complex. La empresa conjunta, llamada PACT+, también incluirá a las destacadas empresas con sede en Filadelfia Perryman Construction, Hunter Roberts Construction Group y Camfred Construction. PACT + trabajará en estrecha colaboración con la propiedad de los equipos y el equipo de diseño de Populous y Moody Nolan para dar vida al nuevo ámbito.

La fecha de apertura prevista para el estadio es 2030, coincidiendo con el debut del nuevo equipo de la WNBA Philadelphia, que jugará allí.

"Tener a Turner y AECOM Hunt en nuestro equipo es un cambio de juego mientras trabajamos para construir el lugar de deportes y entretenimiento tecnológicamente más avanzado y centrado en los fanáticos del mundo", dijo David Adelman, presidente de la empresa conjunta entre 76ers y Flyers. "El conocimiento que esta empresa aporta al proyecto garantizará que estemos a la vanguardia de la próxima era de cómo los fanáticos experimentan deportes y entretenimiento en vivo. Este equipo comparte nuestro compromiso de ser auténticos con la experiencia de los fans de Filadelfia y construir un estadio del que la ciudad y los aficionados puedan estar orgullosos. También estamos orgullosos de asociarnos con empresas locales con sede en Filadelfia para dar vida a este proyecto generacional".

"Esto es más que un proyecto de construcción, es una oportunidad de construir algo que se convierta en parte del tejido de Filadelfia durante generaciones", dijo Dave Kaminski, vicepresidente y gerente general senior de Turner. "Como alguien que llama hogar a esta ciudad, no podría estar más orgulloso de que Turner esté ayudando a dar forma a un hito que reunirá a la gente y celebrará lo que hace que Filadelfia sea un lugar tan especial".

"Nos sentimos honrados de ayudar a llevar el futuro de los deportes y el entretenimiento al sur de Filadelfia con esta arena de próxima generación", dijo Jason Kopp, director de operaciones, Región Central, AECOM Hunt. "Diseñado para transformar la experiencia de los fans en las próximas décadas, este lugar contará con comodidades de vanguardia para atletas, artistas y visitantes por igual, estableciendo un nuevo estándar en el diseño y la construcción de lugares a gran escala. Desde juegos de los Sixers y Flyers hasta conciertos y más, este proyecto refleja lo mejor de lo que es posible cuando la visión, la innovación y la fuerza laboral calificada de clase mundial de Filadelfia se unen. Juntos, estamos dando vida a una visión audaz, una que realmente reflejará y representará el corazón, el espíritu y el orgullo de Filadelfia".

Con más de 50 años de experiencia en estadios y estadios, y 20 años trabajando juntos, Turner Construction y la empresa conjunta de AECOM Hunt garantizan que los líderes establecidos en la construcción de instalaciones deportivas de vanguardia supervisen la construcción de este proyecto. Esto se suma a la cartera de Turner y AECOM Hunt en Filadelfia, que incluye Lincoln Financial Field, FMC Tower, One uCity Square y el próximo Chubb Center. A nivel nacional, su currículum deportivo incluye el SoFi Stadium e Intuit Dome de Los Ángeles, el State Farm Arena de Atlanta, el Barclays Center de Nueva York y el Nissan Stadium en construcción en Tennessee.