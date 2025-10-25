Sumados-Fetico se afianza como segunda fuerza tras las elecciones sindicales en Telefónica Móviles

El sindicato Sumados, que forma parte de la Confederación Sindical Independiente, Fetico, ha consolidado su posición en las últimas elecciones sindicales en Telefónica Móviles, al conseguir 21 de los 86 delegados y afianzarse como la segunda fuerza dentro de la compañía, por detrás de UGT.

Sumados-Fetico señaló que con estos resultados fortalece "su relevancia como la tercera fuerza sindical dentro del Grupo Telefónica y responde, con hechos, a la necesidad de una alternativa sindical para los trabajadores de la compañía".

Para el secretario general de Fetico, Antonio Pérez, la "presencia de Sumados-Fetico en Telefónica es muy potente, y estas elecciones en Telefónica Móviles muestran que somos la única alternativa a los sindicatos mayoritarios, porque CGT no ha obtenido representación, con lo cual, somos una fuerza que seguirá representando la independencia y el acuerdo dentro de la compañía".

En las elecciones sindicales de Telefónica Móviles, Sumados Fetico "alcanzó sus mayores niveles de representación allí donde hay más plantilla, como es el caso de Barcelona y Madrid, lo que demuestra la implantación del sindicato, y que reafirma que somos la única opción independiente para realizar contrapesos a las decisiones en bloque que se pacten con otros sindicatos", ha destacado el secretario general de Sumados, Jesús García Vilella.

A la par de las elecciones sindicales de Telefónica Móviles y las de Telefónica Soluciones, que se realizarán durante la primera quincena de noviembre, desde Fetico tienen puesta la vista en las votaciones que se realizarán en más compañías, y que ayudarán a configurar el panorama del sector.

Tal es el caso de las elecciones en Orange, Euskaltel y Masmóvil, donde Fetico cuenta con una participación importante y en donde "tenemos la pretensión de ser el sindicato mayoritario, como respuesta a la gran acogida de la plantilla, que ve en nosotros una alternativa que genera resultados y que impulsa, desde el acuerdo, la mejora de las condiciones de los trabajadores", ha agregado Antonio Pérez. Adicionalmente, en las próximas semanas se realizarán comicios sindicales en Avatel, donde Fetico espera "reafirmar su aceptación".