Turner (ACS) reconocida por el uso pionero de drones autónomos

Turner Construction Company (ACS) ha sido galardonada con el Premio Aerial Achievement Award 2025 de Skydio, recibiendo la distinción de Best New Program of the Year. El premio reconoce el uso pionero de la tecnología de drones autónomos para mejorar la seguridad, la eficiencia y el análisis de los proyectos de la empresa en todo el país.

Los premios anuales Aerial Achievement Awards de Skydio reconocen a las organizaciones que demuestran un impacto significativo en su labor a través de aplicaciones innovadoras de drones. Turner fue seleccionada entre un grupo de candidatos muy competitivo, lo que subraya el liderazgo de la empresa en el avance de las prácticas de construcción con drones.

Turner ha integrado la captura autónoma de la realidad aérea en sus flujos de trabajo de diseño y construcción virtuales (VDC) y de gestión de proyectos. Al aprovechar la recopilación de datos remotos rutinarios y bajo demanda, Turner es capaz de ofrecer información en tiempo real directamente en los ciclos de vida de los proyectos, lo que permite nuevos niveles de análisis de datos, supervisión de la seguridad y eficiencia operativa.