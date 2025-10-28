Amazon anuncia el despido de 14.000 empleados

Amazon reducirá su plantilla corporativa en aproximadamente 14.000 puestos de trabajo, según comunicó la compañía estadounidense este martes. La medida forma parte de un plan de reorganización interna que pretende simplificar estructuras, eliminar niveles jerárquicos y redirigir recursos hacia áreas estratégicas como la inteligencia artificial y la logística.

La vicepresidenta senior de Experiencia de Personas y Tecnología de Amazon, Beth Galetti, explicó que el objetivo es "mantener una organización más ágil, con menos capas y mayor responsabilidad". La directiva subrayó que la decisión se adopta para acelerar la toma de decisiones y garantizar que la empresa pueda "avanzar lo más rápido posible para sus clientes y su negocio".

Galetti señaló que la inteligencia artificial constituye "la tecnología más transformadora desde Internet", destacando su papel en la innovación y la eficiencia operativa. En este contexto, la reducción de plantilla forma parte de un proceso de adaptación a las nuevas demandas del mercado y al desarrollo de productos y servicios basados en IA.

Un recorte menor al previsto

El anuncio oficial rebaja la cifra adelantada por algunos medios el lunes, que situaban los despidos en torno a 30.000 empleados. Según los datos facilitados por la empresa, la reducción afectará exclusivamente al personal corporativo, es decir, aquellos trabajadores con funciones administrativas y de oficina.

Amazon cuenta con una plantilla global de aproximadamente 1,5 millones de personas, de las cuales unos 350.000 desempeñan labores corporativas. En los últimos tres años, la empresa ha suprimido cerca de 27.000 puestos, por lo que este recorte representa el ajuste más amplio desde 2022, cuando comenzó un proceso gradual de reestructuración.

Plan de apoyo y recolocación interna

La compañía con sede en Seattle – Estados Unidos – ha anunciado que ofrecerá apoyo a los empleados afectados mediante un plazo de 90 días para buscar un nuevo puesto dentro de la propia organización. Durante ese periodo, los candidatos internos tendrán prioridad en los procesos de selección para facilitar su recolocación.

Amazon insistió en que, pese a la reducción, continuará contratando en áreas estratégicas relacionadas con la inteligencia artificial, la computación en la nube y la logística avanzada. De cara a 2026, la multinacional prevé mantener un ritmo de contratación selectivo, concentrado en los segmentos de mayor crecimiento y eficiencia operativa.

Perspectivas económicas y reestructuración en el sector

La decisión se produce pocos días antes de la publicación de los resultados del tercer trimestre, prevista para este jueves. Los analistas estiman un aumento de la facturación de alrededor del 11% interanual, acompañado de una ligera caída del beneficio neto debido al impacto de la inversión en inteligencia artificial y a los costes asociados a la reorganización interna.

El recorte se enmarca en una tendencia más amplia de ajustes laborales en el sector tecnológico estadounidense, donde, según datos de la plataforma Layoffs.fyi, más de 98.000 empleados han perdido su trabajo en lo que va de 2025 en unas 216 empresas del sector.