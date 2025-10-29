Loreto Inversiones prevé un crecimiento sostenido para 2025 apoyado en EEUU y el gasto fiscal europeo

Loreto Inversiones prevé que los últimos meses de 2025 estarán marcados por un entorno de crecimiento sostenido, apoyado tanto por los recortes de tipos previstos en Estados Unidos para lo que resta de año y principios de 2026, como por el aumento del gasto fiscal en Europa en los próximos trimestres, cuyo impacto más significativo se reflejará en la segunda mitad de 2026 y en 2027.

La gestora avanza estas previsiones en su informe trimestral, donde indica además que los temores a una recesión en Estados Unidos "se han disipado por completo", y donde señalan que los aranceles impuestos por el Gobierno de Trump apenas han tenido impacto sobre la inflación o los márgenes empresariales, aunque la firma anticipa un efecto leve y transitorio antes de fin de año.

"Creemos que los activos de riesgo aún tienen recorrido, pero mantenemos una postura equilibrada entre renta variable y renta fija para preservar el perfil conservador de nuestros fondos", subrayan desde la gestora. En este escenario, Loreto ha reforzado la exposición a sectores defensivos y mantiene su preferencia por Europa, mientras que en renta fija apuesta por duraciones más cortas, anticipando que los tipos largos europeos podrían repuntar ligeramente en los próximos meses.

Tendencia positiva de los mercados globales

En el plano geopolítico, la gestora destaca la reciente reducción de tensiones –como el alto el fuego en Oriente Medio y la posible reunión entre Trump y Putin–, y considera que solo una escalada significativa podría alterar la estabilidad de los mercados. También descarta efectos relevantes derivados de un eventual cierre temporal del Gobierno estadounidense.

La gestora también subraya que el tercer trimestre de 2025 consolidó la tendencia positiva en los mercados globales, con avances de la renta variable mundial y nuevos máximos históricos del S&P 500.