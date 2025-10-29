SEUR refuerza su plantilla con 2.800 incorporaciones para afrontar el Black Friday, la Navidad y las rebajas. La compañía prevé mover desde el 24 de noviembre hasta mediados de enero más de 33 millones de envíos, con jornadas en las que se superará el millón de paquetes diarios.

Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Sevilla y Málaga serán las provincias que concentrarán la mayor parte de la actividad. Para dar respuesta a este aumento de la demanda y mantener la excelencia en el servicio, la compañía reforzará su plantilla con 2.800 nuevas incorporaciones, principalmente repartidores, personal de nave y de atención al cliente.

El plan de refuerzo incluye también la ampliación de la capacidad operativa mediante nuevas naves y centros logísticos, junto con la incorporación de 2.000 vehículos adicionales, el 33% de ellos sostenibles. Estas medidas permitirán garantizar los tiempos de entrega y mantener la fiabilidad del servicio en una campaña de alta exigencia.

Este año se prevé una campaña especialmente productiva, ya que, según la última edición del E-shopper Barometer de Geopost, grupo al que pertenece SEUR, el 73% de los españoles realiza compras online, un porcentaje que crece por primera vez desde 2021. Por lo que es de esperar que, durante los próximos meses, se produzca un aumento significativo en este canal de ventas.

"En SEUR trabajamos cada día para dar el mejor servicio a nuestros clientes, esto significa que durante la campaña de Navidad tenemos que reforzar nuestros equipos para cubrir este aumento de volumen en una época tan importante para los consumidores. Es nuestra responsabilidad como referentes en España del sector de transporte ofrecer a nuestros clientes la mejor experiencia posible" ha afirmado Benjamín Calzón, director de Operaciones de SEUR.

SEUR frío

SEUR indicó que ha consolidado la "posición de líder en los servicios de transporte a temperatura controlada como una de las redes logísticas más avanzadas del país", con una infraestructura compuesta por 600 vehículos especializados y 82 naves refrigeradas dedicadas al transporte de productos sensibles como carnes, pescados, mariscos, platos preparados, lácteos o bebidas pasteurizadas.

La compañía ha destinado más de un millón de euros a la implementación de tecnología IoT que permite monitorizar la temperatura en tiempo real a lo largo de toda la cadena logística, asegurando la máxima calidad y trazabilidad del producto. Este compromiso con la innovación ha hecho de SEUR la primera empresa española certificada con la norma ISO 23412 de AENOR para el transporte de paquetes a temperatura controlada.

Red pickup

Durante esta campaña, la red Pickup de SEUR, con más de 10.000 puntos activos en España (8.000 tiendas de conveniencia y 2.000 taquillas inteligentes o lockers), se convertirá en una pieza clave para la compañía para agilizar tanto las entregas como las devoluciones. Una opción que señaló que gana adeptos exponencialmente en España, como confirma el E-shopper barometer, que muestra un claro retroceso en el hogar como lugar favorito para la entrega (-10 puntos vs 2023) frente al auge de opciones fuera del hogar (+5 puntos).

Además, la compañía ha implementado novedades en este servicio como la incorporación del sistema QR, que elimina la necesidad de imprimir etiquetas, haciendo el proceso más rápido y sostenible, así como la incorporación de la opción de pago contra reembolso en puntos de esta red Pickup, ampliando las posibilidades de envío y recogida para los usuarios.