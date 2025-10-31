Prosegur incrementa un 47% el resultado neto, hasta los 96 millones, en los 9 primeros meses y eleva un 2,5% sus ventas

Prosegur ha obtenido un sólido desempeño financiero al lograr un resultado neto, de enero a septiembre, de 96 millones de euros, lo que supone un 47,2% más en relación con los primeros nueve meses del ejercicio anterior. Por su parte, la facturación en este período ha crecido un 2,5%, en comparación con el ejercicio anterior, hasta alcanzar unas ventas totales de 3.672 millones de euros.

Según informó la compañía este viernes, la mejora del resultado neto se debe al incremento de la rentabilidad (Ebita aumenta un 9% YoY y alcanza los 258 millones de euros) y a la gestión eficiente de los resultados financieros y los impuestos.

En el desglose de las ventas por región, América Latina ha alcanzado en este período una facturación de 1.719 millones de euros, un 2,1% menos con respecto al mismo período del año anterior, debido al impacto divisa de los mercados latinoamericanos. Europa, por su parte, ha registrado un crecimiento del 4,9%, alcanzando los 1.503 millones de euros, mientras que, en el resto de las geografías (RoW), las ventas han sumado 450 millones de euros, experimentando un crecimiento del 13,8%.

La deuda financiera neta alcanzó los 1.292 millones de euros y el nivel de apalancamiento se mantiene en una ratio de deuda financiera neta sobre EBITDA de 2,3 veces, a pesar de la estacionalidad. El flujo de caja operativo asciende a 147 millones de euros, aislando un efecto por deslizamiento de cobros (+14€M) monetizados la primera semana de octubre y un plan de eficiencias extraordinario (12M€) del negocio de Cash, que se convertirá en mejora de margen en el futuro.

Líneas de negocio

Prosegur Security ha destacado en este período por su completo desempeño financiero, reportando ventas por un total de 1.935 millones de euros, lo que representa un aumento del 5,6% con respecto al mismo período del año anterior y con un crecimiento orgánico del 13,1% (YoY).

En cuanto a la rentabilidad, continúa la tendencia de aumento con un incremento del 17,5% (YoY) y una mejora de márgenes impulsada por el crecimiento con buen margen bruto.

Prosegur Cash ha reportado unas ventas de 1.488 millones de euros en los nueve primeros meses del año, un 2,3% menos que en el mismo período del ejercicio anterior, debido al impacto divisa de los mercados latinoamericanos. Por su parte, el crecimiento orgánico aumenta un 6,9% liderado por la región de APAC. En cuanto a la rentabilidad, el margen EBITA se mantiene estable en un 11,8% (YoY), aislando el plan de eficiencias extraordinario que tiene el objetivo de buscar mejoras operativas y eficiencias futuras.

Las iniciativas de Cash Today y Forex han impulsado un crecimiento destacado en los Productos de Transformación, alcanzando unas ventas de 522 millones de euros, lo que representa un aumento del 6,8% con respecto al mismo período del año anterior, con una penetración del 35,1% sobre las ventas totales.

La actividad de alarmas de Prosegur ha experimentado un sólido crecimiento en su base de clientes. La compañía ha superado el hito del millón de clientes (436.000 pertenecen a Prosegur Alarms y 600.000 a Movistar Prosegur Alarmas), lo que representa un aumento del 10,4% con respecto a los nueve primeros meses del ejercicio anterior.

Asimismo, se han observado en ambos negocios importantes mejoras en las cuotas recurrentes mensuales (ARPU), con un crecimiento del 8,1%, en el de Prosegur Alarms, y un 2% en el caso de Movistar Prosegur Alarmas (MPA).

Con respecto a la caja recurrente, el negocio experimenta una mejora del 21% (YoY); alcanzando 81 millones de euros a reinvertir en crecimiento.

Otros datos

Durante este período, Prosegur Cash ha finalizado la emisión de bonos por un total de 300 millones de euros. La formalización de esta emisión forma parte del proceso de financiación corporativa puesto en marcha con el objetivo de garantizar la continuidad y el desarrollo de las distintas líneas de negocio del grupo y como complemento a los canales de financiación tradicionales que la sociedad ha venido utilizando en los últimos años, con el fin de seguir diversificando sus fuentes de financiación.

Prosegur ha sido reconocida por segundo año consecutivo en el ranking World's Best Companies 2025 de la revista 'TIME', que la sitúa entre las 1.000 mejores empresas del mundo. Por otro lado, también ha sido incluida en el top 50 como una de las 100 mejores empresas para trabajar en España, según el ranking elaborado por' Actualidad Económica', perteneciente al grupo Unidad Editorial.