RIC Energy cierra su primer Project Finance en España por 29,5 millones con Beka Credit y avanza como IPP

RIC Energy ha formalizado con éxito el primer cierre financiero en España de sus plantas fotovoltaicas Bluesol 1 y Bluesol 2, proyectadas en el municipio de Almodóvar del Campo (Ciudad Real) bajo la modalidad de Project Finance, avanzando así en su estrategia para convertirse en un proveedor de energía independiente (IPP).

Estas dos plantas, de más de 60 MW de generación eléctrica, serán las primeras construidas por RIC Energy en España y suponen un hito en su transformación a IPP, tras una trayectoria de más de 20 años como desarrollador de proyectos de energía renovable en distintas tecnologías y mercados en cuatro continentes.

El importe de la financiación asciende a 29,5 millones de euros, y ha sido cerrado con Alameda Energy Fund, fondo de 200 millones de euros de Beka Credit, especializado en financiación de proyectos de energía renovable. Este hito marca un punto de inflexión en la trayectoria financiera de RIC Energy, al validar su capacidad para estructurar operaciones de financiación basadas exclusivamente en la viabilidad del proyecto, sin necesidad de garantías corporativas por parte del accionista.

La operación ha contado con la contribución activa de los equipos de desarrollo, financiero y legal de RIC Energy, así como con el respaldo técnico de asesores externos. El cierre se ha completado de forma muy ágil, tras cumplir con los requisitos de due diligence y contar con la aprobación del comité de inversiones del fondo.