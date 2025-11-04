Uso de carne halal y prohibido vender alcohol. Esta es la nueva estrategia de la cadena de hamburguesas, Five Guys, quien ha anunciado este cambio radical en seis de sus treinta restaurantes en Francia. Desde mediados de octubre, con el fin de "ofrecer sus hamburguesas y patatas fritas al público más amplio posible", la carne es halal y el alcohol, totalmente prohibido en el islam, ya no se vende.

Según la lista publicada por la cadena estadounidense en su sitio web, seis restaurantes se ven afectados por este cambio: los de Lyon Part-Dieu (Ródano), Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), Créteil (Val-de-Marne), Marsella (Bouches-du-Rhône), Lille (Norte) y el del Boulevard de Clichy en París. Estos seis restaurantes, por lo tanto, "sirven carne halal", afirma Five Guys. "El resto de nuestros restaurantes en Francia no cuentan con la certificación halal y no sirven carne halal", detalla la cadena.

Según ha informado el diario francés Le Parisien, Five Guys no ha dejado de usar la carne de cerdo. Sin embargo, la cadena ha explicado que ahora se cocina en una plancha exclusiva y se manipula con utensilios separados para evitar cualquier riesgo de contaminación cruzada.

Esta medida de cesión para contentar a los musulmanes ha sido defendida por Five Guys a modo de oportunidad económica, con el objetivo de atraer a más clientes: "Queremos ofrecer nuestras hamburguesas y patatas fritas Five Guys al mayor número de personas posible", explican.

Situación de España

En el caso de España, según ha podido comprobar Libre Mercado, la cadena afirma no estar sirviendo de momento menús halal en ningún lugar del territorio nacional, pero con la estrategia llevada a cabo en el país vecino, es cuestión de tiempo que pueda verse traducida del mismo modo en España.

Five Guys

Y es que, cada vez es más común la integración e imposición de carne y menú halal tanto en los colegios como en los restaurantes. En España, ya hay varios colegios de diferentes regiones que tienen impuesto este menú musulmán. Es el caso de Ceuta, que hace escasas semanas vio cómo el Gobierno de Pedro Sánchez prohibía el cerdo en las escuelas de la ciudad autónoma en favor del uso exclusivo de la carne halal.

A nivel internacional, según ha señalado el diario francés, desde 2021, Quick sirve un menú completamente halal en todos sus restaurantes de Francia, lo que se ha traducido en mayores ingresos. Otro caso es el de Wingstop, que llegó de Estados Unidos abriendo su primer restaurante en el barrio de la Bastilla de París ofreciendo carne halal.