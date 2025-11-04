Telefónica se desploma en bolsa tras rebajar a la mitad su dividendo

Telefónica registró unos ingresos de 26.970 millones de euros en los primeros nueve meses del curso, lo que supone una variación interanual orgánica del 1,1%. La compañía también ha confirmado el pago de un dividendo de 0,3 euros por título con cargo a los resultados del presente ejercicio que se abonará en dos tramos de 0,15 euros por acción, en concreto, en diciembre de 2025 y en junio de 2026. Para 2026, la compañía reducirá a la mitad su dividendo, con un pago de 0,15 euros por acción en efectivo pagadero en junio de 2027.

La decisión de la teleco se debe a su intención de mejorar el balance y aterrizar la "disciplina financiera de hierro" de la que ya advirtió el presidente de Telefónica, Marc Murtra, en la junta de accionistas del pasado abril.

"La política de dividendos es una parte integral de nuestra estrategia de asignación de capital y será el resultado del flujo de caja libre de Telefónica, tras invertir en el futuro de Telefónica y mantener un nivel adecuado de apalancamiento financiero", ha detallado.

De hecho, la remuneración al accionista para los ejercicios de 2027 y 2028 será de entre el 40% y el 60% del flujo de caja libre, ha explicado.

Telefónica cae en bolsa

Por ello, la cotización de Telefónica se desplomaba en torno a un 10%, hasta caer por debajo de los 4 euros por acción (3,855 euros por título), en los primeros compases de la sesión bursátil de este martes.

Asimismo, el resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado de la teleco se situó en 8.938 millones de euros, lo que supone un incremento orgánico del 0,9% en comparación con el mismo periodo de 2024, mientras que el resultado operativo cerró el acumulado hasta septiembre en 3.061 millones de euros (-9,1% interanual).

De este modo, el margen de ebitda ajustado sobre la facturación se situó en el 33,1%, en línea con el 33,4% del mismo periodo del curso pasado.

Por otro lado, el beneficio neto de las operaciones continuadas de Telefónica entre enero y septiembre fue de 828 millones de euros, casi un 46% menos que los 1.531 millones de euros que registró en el acumulado de los tres primeros trimestres de 2024.

Sin embargo, la operadora obtuvo unas pérdidas netas atribuidas de 1.080 millones de euros, frente a un beneficio de 954 millones de euros al cierre de septiembre del año anterior.

545 millones en impuestos

El pago de impuestos de la compañía en los nueve primeros meses del año se situó en 545 millones de euros, casi el doble (+82%) que los 299 millones de euros que abonó en el mismo periodo de 2024.

La teleco ha achacado este incremento de la carga impositiva a la valoración de créditos fiscales, sobre todo en Alemania y España.

Además, la empresa ha cifrado el impacto de la discontinuación de sus operaciones en Argentina, Perú, Uruguay y Ecuador en 1.909 millones de euros en el acumulado hasta septiembre.

Cabe recordar que la teleco ha vendido sus filiales en esos países y que se mantiene a la espera del cierre de su salida en Colombia en el marco de su estrategia de reducir su exposición a Hispanoamérica.

Además, a la venta de sus filiales en Argentina, Perú, Uruguay, Ecuador y Colombia, se suma que la compañía está escuchando ofertas por su negocio en Chile.

"Los resultados del tercer trimestre reflejan la solidez y la ejecución disciplinada de la compañía, donde logramos una ganancia robusta y de alta calidad en fibra, así como crecimiento de clientes 5G. Seguimos ganando en mercados altamente competitivos gracias a la mejor y más avanzada tecnología, junto al liderazgo en 'churn' (tasa de cancelación) y NPS (satisfacción del cliente). Conseguimos esto con un ratio capex sobre ventas líder en la industria", ha subrayado el consejero delegado de Telefónica, Emilio Gayo.

"El crecimiento sostenido de ingresos, ebitda y ebitdaal-capex refleja la excelencia operativa, con un sólido desempeño en España y Brasil. Alemania mantiene el foco en mitigar el efecto de la migración de clientes de 1&1", ha añadido el directivo.

Por otro lado, la compañía ha cerrado septiembre con un total de 350,2 millones de clientes, casi en línea (-0,1%) en comparación con el mismo periodo de 2024.