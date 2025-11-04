Telefónica se abre a una posible ampliación de capital

El presidente de Telefónica, Marc Murtra, ha reconocido este martes que la compañía analizaría la posibilidad de realizar una ampliación de capital en caso de que se presentase alguna operación de fusión o adquisición (M&A) "relevante".

"Analizaríamos la opción de un aumento de capital para la operación, pero no como parte del plan de negocio. Para una operación de M&A relevante, contemplaríamos la opción de financiar la operación (con una ampliación de capital)", ha asegurado Murtra a preguntas de los analistas tras presentar el nuevo plan estratégico de la compañía hasta 2030.

En ese sentido, la empresa ha recalcado que tan solo se plantea la posibilidad de acometer operaciones que sean rentables en los mercados europeos.

Para ello, cualquier operación debe aportar sinergias a fin de reducir costes, que el precio encaje a la compañía y que las condiciones que pueda imponer Bruselas sean adecuadas.

En este contexto, cabe recordar que se especula con el posible interés de Telefónica en adquirir el negocio de Vodafone en España (el cual controla la firma de inversión británica Zegona) y también el grupo rumano Digi, que es el cuarto operador en España.

A ello se suma un supuesto interés en hacerse con Netomnia en el Reino Unido y con 1&1 en Alemania, si bien ninguna de estas posibles operaciones ha sido confirmada por la compañía, que, sin embargo, sí que ha reconocido que mantiene "conversaciones continuas" de cara a una consolidación.