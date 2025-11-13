Banco Sabadell logra un beneficio récord de 1.390 millones hasta septiembre, un 7,3% más

El Banco Sabadell obtuvo un beneficio neto de 1.390 millones de euros entre enero y septiembre, lo que supone un incremento del 7,3% respecto al mismo periodo de 2023. El resultado, comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), representa un nuevo récord histórico para la entidad y se apoya en el aumento del crédito, los recursos de clientes y la reducción de provisiones.

Rentabilidad y evolución del negocio bancario

El grupo alcanzó una rentabilidad ROTE del 15% (14,1% recurrente), frente al 13,2 % de un año antes. Según el banco, el resultado reafirma los objetivos fijados en el Plan Estratégico 2025-2027, tras el intento fallido de opa por parte del BBVA.

En un entorno de moderación de tipos de interés, los ingresos del negocio bancario (margen de intereses más comisiones netas) se situaron en 4.659 millones de euros, un 2% menos que hace un año. El margen de intereses alcanzó 3.628 millones, con una caída interanual del 3,2% y un descenso trimestral del 0,5%.

La ratio de morosidad del grupo —sin incluir la filial británica TSB— se redujo hasta el 2,75%, frente al 3,71 % de 2023. Las dotaciones a provisiones bajaron un 29,3%, reflejo de la mejora del perfil crediticio de la cartera.

Crecimiento del crédito y de los recursos de clientes

El crédito total (sin TSB) aumentó un 8,1%, mientras que los recursos de clientes fuera de balance crecieron un 15,4% y los en balance un 5%. En España, la concesión de hipotecas avanzó un 26% interanual, hasta 5.062 millones, y el nuevo crédito al consumo sumó 2.216 millones, un 19% más.

Por el contrario, el crédito a empresas descendió un 1%, hasta 13.902 millones. También se registró una evolución positiva en los medios de pago: la facturación con tarjetas creció un 6%, hasta 19.575 millones, y la de datáfonos un 2%, con 43.683 millones hasta septiembre.

Los recursos en balance alcanzaron 167.780 millones de euros, con un incremento del 2,6% respecto al año anterior. Los saldos en cuentas a la vista llegaron a 140.665 millones, un 5,1% más.

Solidez de capital y previsiones de retribución al accionista

La ratio de capital CET1 fully-loaded aumentó 18 puntos básicos en el trimestre y 72 en el conjunto del ejercicio, hasta situarse en el 13,74% a finales de septiembre. El director financiero, Sergio Palavecino, destacó la "contribución positiva de todos los segmentos de negocio" y la mejora en la calidad del balance.

El consejero delegado, César González-Bueno, señaló que los resultados "reafirman los objetivos" del plan estratégico y confirmó la previsión de retribuir 6.450 millones de euros a los accionistas entre 2025 y 2027. El banco prevé que los dividendos en efectivo de esos ejercicios superen los abonados en 2024.

El Sabadell aprobó además un segundo dividendo a cuenta en efectivo de 7 céntimos por acción, que se pagará el 29 de diciembre con cargo a los resultados de este año.

TSB mantiene su aportación antes de la venta al Santander

La filial británica TSB, cuya venta al Santander está prevista para principios de 2026, sigue contribuyendo de forma significativa a las cuentas del grupo. Registró un beneficio neto individual de 198 millones de libras (224 millones de euros) hasta septiembre, un 43,9% más que en 2023.

El margen de intereses de TSB ascendió a 781 millones de libras (884 millones de euros), un 7% superior al del año pasado. La operación de venta generará un dividendo extraordinario de 2.500 millones de euros, incluido en el plan de remuneración al accionista que prevé distribuir alrededor del 40% del valor actual en bolsa del Sabadell.