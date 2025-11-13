Bext Space, culmina la segunda venta de su cartera de Flex Living en Madrid con Bext Valdebebas a BentallGreenOak

Bext Space, la joint venture de Stoneweg y M&G Investments centrada en el sector Living en España, ha completado la venta del complejo Bext Valdebebas a la gestora internacional BentallGreenOak (BGO), firma de inversión inmobiliaria con más de 89.000 millones de dólares en activos bajo gestión a nivel global.

Bext Valdebebas es un activo exponente de la experiencia de los socios en la promoción inmobiliaria para dar respuesta a los cambios sociológicos y a las preferencias de los consumidores en el sector Living. El activo de 583 unidades(estudios, apartamentos de uno y dos dormitorios), fue inaugurado este año y diseñado bajo los más altos estándares de calidad y sostenibilidad (ESG), con certificación BREEAM Excelente.

El proyecto, que ha sido construido sobre suelo municipal adjudicado mediante concurso público, destaca por su amplia oferta de zonas comunes y servicios integrados, ha tenido una excelente acogida comercial desde su apertura.

Esta operación se suma a la venta en mayo de 2025 de Bext Vallecas, un complejo de 285 apartamentos adquirido por GMP, y refleja la posición de Bext Space por consolidarse como un actor clave en el desarrollo de espacios Living en España, un mercado con gran necesidad de nueva oferta. Con esta transacción, Bext Space culmina su cartera de proyectos Flex Living, tras haber sido pionero en el mercado español en este segmento.