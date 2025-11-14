Goldman Sachs da un potencial a Indra del 23%, hasta los 60 euros

Tras una escalada cercana al 190% en lo que va de año, los analistas siguen mostrando su confianza en Indra. La última casa de análisis en revisar su recomendación sobre la compañía ha sido Goldman Sachs, que ha fijado su precio objetivo en los 60 euros por acción, lo que supone un potencial del 23% desde los precios actuales.

La apuesta de la compañía por el sector de la Defensa ha impulsado a Indra en bolsa en lo que va de año, convirtiéndose en la compañía más alcista del Ibex 35. En caso de alcanzar el precio objetivo fijado por Goldman Sachs Indra acumularía una subida superior al 250% desde el arranque del año y superaría los 10.500 millones de capitalización. A pesar de esta subida en el parqué, de los 15 analistas que siguen a la compañía, 10 aconsejan adquirir sus títulos, cinco recomiendan mantenerlos y ninguno venderlos.

Más allá de su comportamiento en bolsa, la compañía también ha logrado unos sólidos resultados en lo que va de 2025. En los nueve primeros meses del año la compañía incrementó un 58% su beneficio neto, hasta los 291 millones de euros gracias al fuerte crecimiento de la contratación y los ingresos en todos los negocios, destacando el impulso de la gestión del tráfico aéreo y la Defensa, las dos divisiones más rentables de la compañía.

De este modo, la compañía adelantó un año el cumplimiento de la primera fase del plan estratégico y anunció en su presentación de resultados que el segundo trimestre de 2026 presentará la segunda fase del Plan Estratégico "Leading the Future-Scale Up".

Ángel Escribano, presidente ejecutivo de Indra, destacó tras la presentación de resultados "la solidez de los resultados y la apuesta clara por anticiparse a las necesidades del sector de la defensa, que ya se traducen en un crecimiento de empleo del 7% de nuestra plantilla en España. Estamos consolidando un proyecto de empresa y de país, capaz de hacer frente a los desafíos, de movilizar a la industria y el sector tecnológico nacional, y de sumar talento en sectores críticos para nuestra seguridad".