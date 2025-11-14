Los analistas dan un potencial superior al 15% a Fluidra tras resultados

Tras los resultados obtenidos en los nueve primeros meses del año, con un crecimiento del 5% de las ventas y del 33% del beneficio neto, los analistas han revisado sus previsiones sobre Fluidra. El consenso fija el precio objetivo de la compañía en los 26,56 euros por acción, lo que supone un potencial superior al 15%.

De los 18 analistas que siguen a la compañía, 11 recomiendan comprar sus títulos y seis mantenerlos. Desde que la compañía presentó resultados varias casas de análisis como UBS, Barclays o Alantra han elevado el precio objetivo de sus títulos. De hecho, tomando como referencia solo los informes emitidos tras la presentación de cuentas el precio objetivo medio se eleva hasta los 30 euros.

"A pesar de un contexto complicado en la industria, Fluidra continúa cumpliendo, pivotando hacía los segmentos comerciales y de mantenimiento", explican en Alantra, donde creen que hay "un punto de entrada atractivo a una compañía estructuralmente atractiva y eficiente en capital".

En este sentido, los analistas destacan que Fluidra cotiza con descuento frente a sus comparables estadounidenses. Así, en UBS califican a Fluidra como una empresa "de elevada calidad a una valoración atractiva". Por su parte, en Barclays señalan que "aparentemente está ganando cuota de mercado con una valoración más baja", lo que sugiere que la compañía está "infravalorada".

"Vemos a Fluidra como una compañía de alta calidad que ha demostrado gran capacidad de subir precios, ha expandido su cuota de mercado de forma continuada y ha mejorado sus márgenes consistentemente a pesar de los vientos en contra del mix de productos y de los aranceles", concluyen en UBS.