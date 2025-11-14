RIC Energy inicia la construcción de sus primeras plantas solares en España con el proyecto Bluesol en Ciudad Real

RIC Energy puso este jueves la primera piedra de las plantas fotovoltaicas Bluesol 1 y Bluesol 2, ubicadas en el municipio de Almodóvar del Campo (Ciudad Real), las primeras plantas que construye en España.

Se trata, según la compañía, de "un hito estratégico en su transformación hacia productor independiente de energía (IPP), tras más de 20 años de trayectoria como desarrollador de proyectos renovables en distintas tecnologías y mercados de cuatro continentes".

Las dos plantas fotovoltaicas contarán con una potencia conjunta instalada de más de 60 MW de generación eléctrica, suficiente para abastecer el consumo medio de 150.000 hogares y evitarán la emisión de 40.000 toneladas de CO2 al año.

Durante el acto, el CEO global de RIC Energy, José Luis Moya, destacó que "la construcción de estas plantas fotovoltaicas supone un hito para RIC Energy en su transformación a IPP tras más de 20 años desarrollando proyectos fotovoltaicos y de otras tecnologías para terceros en todo el mundo. Esta experiencia nos ha llevado a dar un paso más en nuestra evolución estratégica y estamos felices de acometer este proyecto".

El evento contó con la presencia de los alcaldes de Almodóvar del Campo, José Lozano García; y Brazatortas, Pablo Toledano Dorado, en reconocimiento al impacto regional del proyecto.

La construcción generará entre 60 y 200 empleos, en el momento pico de la construcción, y correrá a cargo de GES- Global Energy Services, empresa española líder en ingeniería, construcción y servicios para proyectos de energías renovables, con más de 30 años de trayectoria en el mercado.

GES llevará a cabo la construcción de las plantas solares fotovoltaicas Bluesol I y II a través de un contrato EPC y también ejecutará la infraestructura de evacuación del proyecto con la construcción de una línea de alta tensión.

Para la construcción de este proyecto RIC Energy ha cerrado un acuerdo de financiación de 29,5 millones de euros, con Alameda Energy Fund, fondo de 200 millones de euros Beka Credit, especializado en financiación de proyectos de energía renovable. La operación de financiación se ha basado exclusivamente en la viabilidad del proyecto, sin necesidad de garantías corporativas por parte del accionista.