Telefónica comunica a los sindicatos un ERE para siete filiales

Las direcciones de siete sociedades del grupo Telefónica en España —Telefónica de España, Telefónica Móviles, Telefónica Soluciones, Telefónica S.A., Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Movistar+— han informado a los sindicatos sobre su intención de iniciar un expediente de regulación de empleo (ERE) por causas objetivas.

Según han indicado UGT, Sumados-Fetico y CCOO, la cifra inicial de afectados aún no se ha hecho oficial, aunque se estima que podría situarse entre 6.000 y 7.000 trabajadores. Los sindicatos conocerán los detalles de las tres sociedades del convenio de empresas vinculadas el próximo 24 de noviembre y del resto de empresas al día siguiente.

UGT ha expresado su rechazo a esta medida, aunque ha señalado que la voluntariedad sea el eje central de las salidas, siguiendo el modelo pactado en 2024.

Sumados-Fetico, por su parte, ha subrayado que el ERE debe ser voluntario, universal y no discriminatorio, vinculado a la jubilación ordinaria y con condiciones económicas equivalentes a las de despidos colectivos anteriores. En 2024, el último ERE afectó a 3.420 empleados, con un coste de unos 1.300 millones de euros y un ahorro promedio para la empresa de 285 millones anuales.

Ahorro de costes de unos 3.000 millones

El nuevo ERE se enmarca en el plan estratégico de Telefónica que prevé ahorros de costes de unos 3.000 millones de euros para 2030, de los cuales aproximadamente el 75% corresponde a gastos operativos, incluidos los salariales. Emilio Gayo, consejero delegado, aseguró que los ajustes relacionados con personal se llevarán a cabo siempre de la mano de los representantes de los trabajadores.

CCOO ha confirmado que las mesas de negociación de cada sociedad afectada se constituirán previsiblemente el 24 de noviembre y ha reclamado mantener y mejorar las condiciones laborales de quienes permanezcan en la empresa hasta 2030, en línea con el Plan Estratégico. El Gobierno, que posee un 10% de Telefónica a través de SEPI, ha defendido que el ERE debe desarrollarse mediante consenso con los sindicatos.