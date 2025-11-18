Funko se acerca a la quiebra

La empresa estadounidense Funko, fabricante de las populares figuras coleccionables Funko Pop!, ha comunicado que existen "dudas sustanciales" sobre su capacidad para continuar operando durante los próximos doce meses. La advertencia se ha incluido en su reciente informe, en el que la compañía reconoce dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras y los requisitos establecidos en sus acuerdos de crédito. Con todo esto sobre la mesa, el riesgo de quiebra en los próximos meses es una opción que se baraja seriamente en este negocio.

En su último trimestre reportado, la firma de colección registró una caída aproximada del 14 % en sus ventas netas respecto al mismo periodo del año anterior, situándose cerca de los 250 millones de dólares. Al mismo tiempo, la compañía ha acumulado una deuda total que ronda los 240 millones de dólares, frente a una disponibilidad de efectivo considerablemente menor, lo que incrementa el riesgo de falta de liquidez a corto plazo.

Opciones para sobrevivir

Funko atribuye su situación a una combinación de factores, entre ellos un entorno de consumo menos favorable, un exceso de inventario acumulado, mayores costes logísticos y arancelarios, así como una desaceleración en la demanda del sector coleccionable. La empresa indica que estos elementos han dificultado mantener márgenes rentables y han elevado la presión financiera sobre sus operaciones globales.

Pese a la preocupación expresada, la dirección asegura que está evaluando otras alternativas financieras y estratégicas para reforzar su viabilidad y sobrevivir. Entre las opciones puestas sobre la mesa, se incluyen posibles renegociaciones crediticias, ajustes en la producción, reducción de costes y un enfoque más selectivo en lanzamientos futuros. No obstante, la compañía advierte que no puede garantizar resultados favorables.