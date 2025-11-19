eDreams ODIGEO acelera su crecimiento y prevé superar los 13 millones de suscriptores Prime en 2030

eDreams ODIGEO ha presentado su nueva hoja de ruta estratégica, con la que aspira a superar los 13 millones de suscriptores Prime en 2030, un 40% por encima del consenso de mercado.

Según ha informado la compañía, la nueva estrategia se articula en torno a la mejora de la propuesta de valor del programa Prime, la expansión internacional y el fortalecimiento de su plataforma tecnológica basada en inteligencia artificial para consolidarse como un referente global en suscripción de viajes.

Una de las principales evoluciones del producto será la introducción de modalidades de pago más flexibles, con suscripciones mensuales y trimestrales que complementarán el modelo anual actual. Además, estas nuevas modalidades permiten a la compañía integrar con mayor naturalidad categorías de viaje de alta frecuencia, como el tren, un segmento en crecimiento y valorado en más de 40.000 millones de euros.

En paralelo, pretende acelerar su expansión internacional más allá de los diez países en los que actualmente ofrece Prime. Las pruebas realizadas en nuevos mercados han arrojado resultados positivos, con una penetración superior a la de los mercados europeos más maduros y con una mayor captación de nuevos suscriptores. A partir de esta evidencia, eDreams ODIGEO priorizará su crecimiento en regiones de alto potencial como Latinoamérica, Europa Central y Oriente Medio y África, con una estrategia de localización reforzada para maximizar el impacto en cada mercado.

La profundización en el uso de la inteligencia artificial, un ámbito en el que la compañía cuenta con una trayectoria de más de una década, se presenta como una palanca para impulsar el nuevo plan. Para ello, compañía ampliará ahora estas capacidades para acelerar aún más la automatización, la personalización y la eficiencia en toda la cadena de valor.

Con este conjunto de iniciativas, eDreams ODIGEO avanza hacia un modelo de negocio más diversificado y global, que se fija como objetivo obtener en 2030 dos tercios de su volumen de negocio de productos no aéreos y de vuelos fuera de los principales mercados europeos, frente al 43% actual.

Dana Dunne, CEO de eDreams ODIGEO, ha afirmado que "cuando lanzamos nuestra hoja de ruta estratégica inaugural como negocio de suscripción en 2021, nos propusimos una misión ambiciosa: transformar la experiencia de viaje a través de la suscripción. No solo hemos cumplido todos nuestros objetivos, sino que hemos logrado mucho más: un negocio más fuerte, más rentable y con la suscripción como eje central. Esta nueva hoja de ruta es el siguiente paso lógico en nuestra trayectoria".

A corto plazo, anticipa una fase de inversión planificada que impactará temporalmente en la rentabilidad debido al despliegue de las nuevas modalidades de pago, a la expansión acelerada en nuevos mercados, a la diversificación del producto y al refuerzo de su plataforma de inteligencia artificial. Como resultado, la compañía estima un EBITDA Cash de 155 millones de euros para 2026 y de 115 millones para 2027. Una vez completada esta fase de transición, espera un aumento anual del EBITDA Cash superior al 35% desde 2028 hasta 2030.

La compañía subraya que su sólida posición financiera le permitirá acometer este ciclo de inversión sin renunciar a la retribución al accionista. En este sentido, confirma su compromiso de destinar más de 100 millones de euros a programas de recompra de acciones durante los próximos dos años.