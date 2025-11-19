Iberdrola entrega en Bilbao sus Premios Globales al Proveedor del Año

Iberdrola ha celebrado en su sede corporativa de Bilbao –la Torre Iberdrola– una nueva edición de sus Premios Globales al Proveedor del Año, a la que han asistido socios de la compañía en países como España, el Reino Unido, Portugal, Croacia, Corea o Países Bajos.

En esta ocasión, los Premios Globales al Proveedor del Año de Iberdrola, que han reunido a más de 100 compañías colaboradoras, se han dividido en 6 categorías. Así, el Grupo ha otorgado su Premio Especial Proveedor del Año a su aliado británico KIRBY, con quien va de la mano para modernizar la red eléctrica del país.

En la vocación del Grupo para alcanzar un sistema energético más eficiente y resiliente, en las categorías de Digitalización y Nuevas Tecnologías y en la de Innovación han sido galardonadas AWS Amazon (Estados Unidos) y Electrotécnica Arteche Hermanos (España), respectivamente.

En el marco del compromiso de Iberdrola con el desarrollo industrial y la creación de empleo, los socios premiados han sido NKT Cables Portugal, en la categoría de Mejor Proveedor Fabricante de Equipos, y el Grupo de Arquitectura y Obra Civil SL - GAROC (España), en la categoría Mejor Proveedor de Obras y Servicios.

Por último, bajo el paraguas del impulso a la competitividad y la sostenibilidad, la Compañía ha reconocido en la categoría de Implicación a la empresa austriaca Andritz Hydro y en la sección de Sostenibilidad a la croata KONČAR – Distribution and Special Transformers Inc.

En la entrega de estos premios han participado, entre otros responsables de la Compañía, Pedro Azagra, CEO Global de Iberdrola, y Mario Ruiz-Tagle, CEO de Iberdrola España.

Pedro Azagra ha afirmado que "estos galardones reflejan nuestro compromiso con una cadena de suministro sólida, innovadora y sostenible. Reconocemos el papel esencial que desempeñan nuestros proveedores para avanzar en la electrificación. Una estrategia que Iberdrola lleva más de dos décadas liderando bajo la presidencia de Ignacio Galán, para promover un sistema energético autosuficiente, seguro y competitivo, capaz de responder a los retos globales y generar valor en cada territorio donde operamos".

La cadena de suministro de Iberdrola le permite planificar con seguridad las inversiones y afrontar con garantías sus planes de electrificación con energías renovables, redes inteligentes y almacenamiento.

Plan transformador para impulsar la electrificación y crear valor

Iberdrola presentó el pasado mes de septiembre en Londres un nuevo plan transformador 2025-2028 que contempla inversiones de 58.000 millones de euros, con cerca de dos terceras partes destinados a los Estados Unidos y el Reino Unido. De esta cifra, 37.000 millones se destinarán al ámbito de redes eléctricas y 21.000 millones a proyectos de generación renovable y clientes.

Estas inversiones supondrán compras por valor de 65.000 millones de euros a 20.000 proveedores que sostienen 500.000 empleos en el mundo. Además, la compañía prevé realizar 15.000 nuevas incorporaciones a su plantilla en los próximos cuatros años y realizar una contribución de 40.000 millones de euros a las arcas públicas de los países donde está presente.