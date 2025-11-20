Cómo quitar las humedades de casa de forma definitiva

La aparición de humedades en el hogar supone un quebradero de cabeza para muchas familias. Solo ver esa mancha en una esquina del baño o subiendo por la pared desde el suelo ya acarrea pensamientos como el mal olor que va a producir, los daños que puede generar en los electrodomésticos cercanos o los problemas de salud que vaya a causar a niños y mayores.

Es entonces cuando surge la pregunta de cómo quitar la humedad de casa de forma definitiva y efectiva. Sin embargo, para conocer la solución, hay que entender primero el origen y la causa del problema. De esta manera, podremos dar con la solución acertada, evitando remedios ineficaces que, lejos de solventar el problema, pueden causarnos un agujero mayor en el bolsillo.

Qué provoca la aparición de humedades en el hogar

Las humedades aparecen de manera más frecuente en territorios costeros y en las viviendas próximas a ríos y lagos. La presencia de agua subterránea también es otro de los principales factores ligados a la aparición de humedades en paredes, suelos y techos. En definitiva, vivir en una zona húmeda o muy cercana al agua -ya sea subterránea, de mar o de riego intensivo- hace que nuestro domicilio sea más proclive a tener estas humedades.

Sin embargo, las humedades no aparecen cuando vemos la característica mancha en la pared o en el techo, sino que se van filtrando poco a poco por las superficies porosas de la vivienda hasta hacerse visibles. En ese punto, la humedad ya forma buena parte del domicilio, por lo que es vital encontrar una solución rápida y eficaz para eliminarla.

Algunos de los indicadores que podemos utilizar para comprobar si tenemos humedades en casa ante una sospecha son:.

Olor desagradable: la podredumbre y el moho que aparece debido a la humedad producen un olor muy característico y nada agradable.

Desconchones en la pintura: el agua con sus sales debilita la pintura, por lo que es más fácil que se agriete, caiga o rompa.

Sensación de frío: al evaporarse el agua que se filtra por las paredes, enfría el ambiente.

Manchas y moho: las manchas pueden aparecer con un color negruzco, debido a la podredumbre, o blanquecino, si el agua filtrada tiene una gran cantidad de salitre.

Cómo quitar la humedad de casa

Para quitar la humedad que sube por las paredes de la casa debemos disponer de una solución eficaz y definitiva, que repela este agua de las paredes y suelos. En este sentido, la mejor opción es el sistema HS-221 de humitat-stop.com , que actúa frente a las humedades por capilaridad -presentes en el 75% de edificios de todo el mundo- utilizando la física molecular del agua.

Esta vía para eliminar la humedad de casa rechaza el agua del subsuelo, a través de ondas electromagnéticas de baja frecuencia que son inocuas para el ser humano y tienen un bajo consumo energético. La instalación de este sistema es realmente sencilla, ya que se coloca como un cuadro (sin ningún tipo de obra) y, en menos de tres minutos, ya comienza a trabajar.

Tras analizarlo, los beneficios de este método han sido contrastados en más de 18.000 instalaciones. Por nuestra parte hemos podido comprobar que este sistema es realmente eficaz de bajo coste, hasta siete veces más económico que métodos convencionales . Además, su consumo energético es bajo, por lo que es eficiente tanto a la hora de quitar las humedades como al ahorrar en la factura.

¿Cómo quito el olor a humedad en mi casa?

Este mismo sistema, el HS-221 de Humitat Stop, reduce sustancialmente el olor a húmedo en las primeras dos semanas y, pasado el primer mes, disminuye en un 60% las humedades presentes en paredes y suelos.

Lejos de otras opciones, este método está certificado por entidades internacionales como el ICNIRP, FFC y CE, además de contar con la propia garantía de la empresa española quien asegura el secado al cabo de un año y el equipo durante 30 años.

Identificando el origen de la humedad en casa

Aunque pueda parecerlo a simple vista, no todas las humedades son iguales. Dependiendo de su procedencia, encontramos diferentes tipos de humedades. Cada una tiene sus peculiaridades y sus complicaciones. Son las siguientes:

Humedades por capilaridad

La humedad por capilaridad está presente en más del 75% de edificios de todo el mundo. Proceden de las aguas subterráneas que se transmiten hacia arriba a través de los materiales porosos de los edificios, como el hormigón o los ladrillos. Aparecen principalmente en las partes bajas de paredes y columnas del domicilio, entre las baldosas del suelo y en las paredes de los sótanos.

Este tipo de humedad es una de las más comunes y es realmente peligrosa, tanto para la integridad de la construcción como para los inquilinos, puesto que provoca averías eléctricas y un gran deterioro en la estructura del edificio, además de problemas respiratorios y alergias, aunque se eliminan completamente con el HS-221 de Humitat-Stop.

Humedades por condensación

La humedad por condensación aparece en viviendas y locales que tienen una temperatura interior superior a la de fuera. Por este motivo, es común que se produzca por la noche, cuando el termómetro cae y el agua se condensa alrededor de puertas y ventanas exteriores, junto con otras zonas por las que no circula el aire.

Humedades por filtraciones

En tercer lugar, las humedades por filtraciones aparecen, como su propio nombre indica, cuando el agua sale de tuberías o desagües con fugas, grietas en las paredes o malos sellados de elementos domésticos como el lavabo, el plato de ducha o el fregadero.

Al igual que las dos anteriores, las humedades por filtraciones pueden causar enfermedades para los inquilinos, brotes de moho, desconchones en la pintura y el crecimiento de las grietas tanto en paredes como en techos, poniendo en peligro la integridad de la casa y de sus ocupantes.