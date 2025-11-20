Nvidia dispara su beneficio un 65% hasta los 31.910 millones y marca récord de ingresos

Nvidia registró entre agosto y octubre un beneficio neto de 31.910 millones de dólares, un 65,2% más que en el mismo periodo del año anterior, según los resultados publicados por la compañía estadounidense, que también alcanzó un nuevo récord de ingresos trimestrales.

Los ingresos del tercer trimestre fiscal ascendieron a 57.006 millones de dólares, lo que supone un incremento del 62,5% respecto al año anterior y un 22% más que en el trimestre inmediatamente precedente. La empresa destacó que la cifra supera sus expectativas de facturación para este periodo.

En el acumulado de los nueve primeros meses del ejercicio, Nvidia obtuvo un beneficio neto de 77.107 millones de dólares, un 51,8% más que en el mismo tramo del año fiscal previo. La facturación alcanzó 147.811 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 62%.

Demanda de GPU y proyecciones

El fundador y consejero delegado de la compañía, Jensen Huang, señaló que "las ventas de Blackwell se han disparado y las GPU para la nube están agotadas". En sus declaraciones, subrayó que la demanda de computación continúa aumentando tanto en procesos de entrenamiento como de inferencia.

Huang afirmó que esta tendencia mantiene a la empresa dentro de lo que describió como un "círculo virtuoso de la IA", apoyado en la expansión de los sistemas avanzados de procesamiento.

Previsión para el cuarto trimestre

Para el cuarto trimestre fiscal, la empresa prevé ingresos de alrededor de 65.000 millones de dólares, con una desviación del 2% al alza o a la baja. La estimación implica un nuevo máximo para su facturación trimestral.

Según los datos comunicados por la empresa, el mercado reaccionó con un avance del 2,85% en el cierre de la sesión previa. Tras la publicación de los resultados y de la nueva previsión, las acciones registraron un repunte cercano al 4%.