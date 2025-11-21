Grupo Albia entrega los II Premios Albia de Sostenibilidad

Grupo Albia ha celebrado la segunda edición de los Premios Albia de Sostenibilidad, con el objetivo de reconocer y visibilizar iniciativas en materia de medioambiente, de responsabilidad social y de buen gobierno que contribuyan a un futuro más sostenible. Señaló que por primera vez los premios han recibido candidaturas internacionales, "reflejo del creciente interés global por impulsar iniciativas que promuevan modelos y sectores más sostenibles, tanto con el entorno como con la sociedad".

Isabel Moreno, física y meteoróloga, fue la encargada de conducir el encuentro, que reunió a cerca de 200 personas, representantes de empresas y entidades con impacto o con el potencial de impactar en la industria funeraria en materia de sostenibilidad.

Daniel Palacios, director general de Grupo Albia, destacó que "la gran acogida de esta segunda edición confirma que existe un compromiso real por parte del sector para avanzar hacia un modelo más responsable, más humano y más sostenible. Los proyectos que hemos conocido demuestran que la innovación y la sensibilidad pueden ir de la mano, y que la sostenibilidad ya forma parte del presente de la industria funeraria".

Los premios reconocieron cinco iniciativas. Por un lado, Valkyrias del Mar como mejor proyecto con conciencia medioambiental. Como mejor producto para una despedida más sostenible se reconoció la labor de Zoèpure. Facultatieve Technologies recibió el galardón a mejor innovación. PFB Serveis Funeraris recogió el premio a mejor iniciativa de atención y acompañamiento emocional y, por último, Segi Hiru fue galardonada por el impulso del impacto social.

Asimismo, Grupo Albia aprovechó la ocasión para otorgar tres reconocimientos honoríficos especiales. El primero fue entregado a Cris contra el cáncer, por su compromiso en la investigación contra esta enfermedad; el segundo al programa de televisión ‘Aquí la Tierra’, por trasladar la importancia de entender nuestro entorno y adoptar hábitos responsables; y, el último, a la Unidad Militar de Emergencias, por su trabajo en incendios, inundaciones, terremotos y crisis humanitarias, así como por su valiosa ayuda durante la pandemia.

Por su parte, Carlos Gallego, director de sostenibilidad, comunicación y marketing apuntó que "esta segunda edición consolida los Premios Albia de Sostenibilidad como un punto de encuentro para quienes creen en un progreso basado en la innovación, el respeto al entorno y el compromiso con las personas".

Grupo Albia indicó que aspira a consolidar estos premios como un referente, dentro y fuera del sector, contribuyendo a visibilizar la labor de la industria funeraria, cada día más comprometida con el cuidado del planeta y de la sociedad.