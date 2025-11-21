IAG se lanza a por la portuguesa TAP

International Airlines Group (IAG) ha comunicado al Gobierno portugués su interés en participar en la privatización de TAP, aunque señala que aún deben resolverse varias condiciones antes de plantear una inversión, según la declaración presentada a la sociedad estatal responsable del proceso. La aerolínea portuguesa mantiene dicho proceso diseñado en varias etapas, en el que se prevé la venta del 44,9% del capital, mientras que un 5% se reserva para los trabajadores.

Desde IAG se señaló en un comunicado que TAP encajaría en su estructura empresarial y que su modelo "descentralizado" permite que cada aerolínea opere con independencia dentro de un marco común. Según la empresa, este funcionamiento ha contribuido a obtener "márgenes líderes en el sector" y se ajusta a la intención del Ejecutivo portugués de preservar la identidad de la aerolínea lusa.

Condiciones previas a cualquier propuesta

IAG destacó que, antes de presentar una oferta formal, deberían tratarse varios aspectos relacionados con el proceso. No especificó cuáles, pero indicó que cualquier planteamiento se realizaría solo si se cumplen los requisitos necesarios para una inversión. El grupo recordó que su trayectoria se basa en reforzar a las aerolíneas que integran el consorcio — Iberia, British Airways, Vueling, Aer Lingus y Level — con un enfoque centrado en aumentar la competitividad y en mantener operaciones sostenibles a largo plazo.

El comunicado apunta que esta estrategia ha permitido mejorar resultados en diferentes mercados y que sus inversiones tienen efectos en clientes, empleados, economías locales y accionistas. La empresa remarcó que la incorporación de una nueva aerolínea seguiría las mismas líneas de actuación aplicadas en el resto del grupo.

Competencia de otros grupos europeos

La privatización de TAP ha despertado el interés de los principales grupos europeos. Esta misma semana Air France-KLM y Grupo Lufthansa también anunciaron su intención de presentarse al proceso. Las tres alianzas se encuentran entre los mayores operadores del continente, y los requisitos fijados por el Gobierno portugués exigen que los licitadores sean compañías con unos ingresos anuales mínimos de 5.000 millones de euros.

El Ejecutivo luso ha insistido en que el objetivo es garantizar un accionariado capaz de sostener el crecimiento de TAP. Las bases de la convocatoria establecen que las propuestas se evaluarán según diversos parámetros, entre ellos el compromiso de ampliar la flota, mantener el centro de operaciones en Lisboa y preservar la red de rutas hacia países de lengua portuguesa. Estas condiciones se consideran esenciales para la conectividad del país y para la actividad económica vinculada al aeropuerto de Lisboa.