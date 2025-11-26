Cristina Álvarez, nueva presidenta de El Corte Inglés

El Corte Inglés ha nombrado a Cristina Álvarez nueva presidenta del grupo en sustitución de su hermana Marta Álvarez, según ha informado este martes el grupo de distribución.

El consejo de administración de la compañía ha respaldado por unanimidad la propuesta de Marta Álvarez para designar a su hermana como nueva presidenta.

El relevo, que tendrá lugar el próximo 15 de enero de 2026, se produce en un marco "ordenado, estable y de continuidad".

Marta Álvarez, que por decisión personal y voluntaria da el relevo a su hermana tras seis años en el cargo, continuará como miembro del consejo y de la comisión de Seguimiento, centrándose en la dirección estratégica de Marcas Propias, de Moda y de Hogar.

Resultados del primer semestre

El Corte Inglés ha cerrado el primer semestre del ejercicio fiscal 2025-2026 con un volumen global de ingresos de 8.212 millones de euros. La cifra de negocio, a superficie comparable, aumenta un 1,6% hasta los 7.032 millones de euros.

El Ebitda ha alcanzado los 539 millones de euros, con un incremento del 3,8% sobre el mismo periodo del año anterior, gracias a una mejora de su margen, en línea con la trayectoria de los últimos años. El beneficio neto ha crecido a doble dígito (un 10,3% más) hasta situarse en 224 millones, mientras que el beneficio neto recurrente aumenta un 13,8% hasta los 192 millones.

Esta evolución positiva responde al objetivo de la empresa de profundizar en mejoras de gestión, optimización de recursos y, por tanto, lograr mayor eficiencia y rentabilidad.

El negocio de retail de El Corte Inglés, con un volumen global de ingresos de 5.908 millones y una cifra de negocio de 5.655 millones de euros, ha aumentado un 1,2% en términos comparables (LfL). En coherencia con la prioridad de crecimiento rentable del Grupo, destaca el buen comportamiento de moda y belleza, y especialmente en marca propia. También tuvieron un desempeño positivo las ventas procedentes de marca externa, tanto nacionales como internacionales.

En cuanto a Viajes El Corte Inglés, el volumen global de ingresos alcanzó los 2.049 millones de euros, con una cifra de negocio de 1.262 millones, lo que supone un crecimiento del 3,3% sobre el ejercicio precedente. Esta evolución se debe principalmente al negocio vacacional, donde la empresa afianza su posición como referente del sector, al crecer un 5,3%.

Por lo que respecta a los negocios financieros, se consolidan en sus respectivos sectores de actividad, con productos adaptados a las necesidades de cada tipo de cliente. Seguros El Corte Inglés crece en ingresos un 11,1%, hasta los 153 millones de euros con un beneficio neto de 43 millones, es decir, un 22,9% más que el año anterior. Financiera El Corte Inglés registra un incremento de sus ingresos del 5,7% hasta los 95 millones con un beneficio neto de 30 millones, lo que representa un 21,9% más que el ejercicio precedente.

La fortaleza de El Corte Inglés se ve también reflejada en la disminución de la deuda financiera neta, que se sitúa en 1.738 millones de euros, lo que supone 1,4 veces sobre Ebitda. En términos absolutos, la deuda se ha reducido en 195 millones de euros desde agosto de 2024.

La solidez del balance, así como la generación de flujos de caja permiten al Grupo avanzar en la reducción de deuda al mismo tiempo que incrementa significativamente sus inversiones en las diferentes áreas de crecimiento de la empresa.

Las campañas comerciales puestas en marcha este otoño y la cuidada selección de producto llevada a cabo hacen prever una buena campaña de Black Friday y Navidad.