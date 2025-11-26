Euromed Pharma Spain prevé alcanzar los 58 millones de facturación coincidiendo con los 60 años de Petrone Group

Euromed Pharma Spain, filial en España de la plataforma global Euromed Pharma, prevé cerrar 2025 con una facturación de 58 millones de euros, lo que supone un crecimiento acumulado del 80% respecto a 2020. La compañía enmarca estas previsiones en el 60º aniversario de su matriz, Petrone Group, consolidada como un actor internacional en servicios integrados de salud.

La empresa, integrada en el ecosistema global de servicios sanitarios de Petrone Group, opera desde un centro logístico de 3.000 metros cuadrados situado en el área metropolitana de Barcelona, desde donde gestiona más de 22.000 envíos al año y distribuye más de 2,6 millones de unidades de producto. Su plantilla está formada por 50 profesionales especializados en dirección, logística, comercial y calidad.

Euromed Pharma Spain aspira a reforzar su papel como proveedor de servicios logísticos y farmacéuticos de alto valor en España y la península ibérica, con soluciones que abarcan el control de calidad de entrada, la recepción y preparación de pedidos, el almacenamiento en temperatura controlada, el transporte seguro nacional e internacional, la gestión de productos en cuarentena y los envíos urgentes. Asimismo, impulsa la actividad internacional del grupo mediante el suministro de medicamentos españoles en mercados que requieren fármacos sin licencia o servicios vinculados a ensayos clínicos, así como mediante la atención a pacientes en países emergentes.

La compañía forma parte de la red global de Euromed Pharma, la plataforma global de soluciones logísticas y comerciales para las industrias farmacéutica, parafarmacéutica y de la salud con presencia en Italia, Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido, Portugal, Irlanda, Singapur y España.

Según su consejero delegado en España, Javier Villarroya, "el respaldo constante de Petrone Group ha sido fundamental para impulsar nuestra evolución y ofrecer un servicio integral y ágil en un mercado cada vez más exigente".

Hacia una cadena de suministro más sostenible

Petrone Group celebra este año su 60º aniversario, tras una trayectoria que comenzó como una farmacia en Nápoles y ha evolucionado hacia un ecosistema internacional de servicios sanitarios presente en más de 30 mercados. El grupo integra actividades como soporte a ensayos clínicos, distribución farmacéutica, logística integrada, producción industrial e innovación digital.

Actualmente cuenta con más de 40 empresas operativas, cerca de 2.000 empleados, presencia directa en nueve países y una facturación consolidada superior a 700 millones de euros. Su presidente, Raffaele Petrone, destacó que el modelo del grupo "integra competencias y procesos a lo largo de todo el ciclo de vida del producto", mientras que el consejero delegado, Pierluigi Petrone, señaló que la internacionalización permitirá avanzar hacia una cadena de suministro "más sostenible, cercana al paciente y alineada con las necesidades del sistema sanitario".