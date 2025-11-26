Un error en la tienda online de MediaWorld –nombre con el que opera MediaMarkt en Italia– ha permitido la compra de varios iPad Air M3 de 13 pulgadas por apenas 15 euros, frente a su precio habitual de más de 879 euros. Según ha informado el diario italiano Corriere della Sera, la compañía ha ofrecido a los compradores dos opciones: pagar la diferencia con un descuento adicional o devolver el dispositivo sin coste y con compensación incluida.

El 8 de noviembre, MediaWorld publicó en su página web una oferta visible únicamente para los miembros de su programa de fidelización: el iPad Air M3 de 13 pulgadas a 15 euros, una reducción del 98% sobre su precio usual. A pesar de que la promoción no estaba claramente detallada, muchos usuarios completaron el proceso de compra sin que la web arrojara advertencias.

Aunque la oferta solo estaba disponible online, no quedaba claro si el producto se enviaría a domicilio o debía recogerse en tienda. Pese a ello, numerosos pedidos fueron procesados, cobrados y entregados a los clientes, tanto por envío como mediante recogida física.

Error reconocido por la empresa

El 19 de noviembre, 11 días después, MediaWorld se ha dirigido a los compradores mediante una carta en la que calificaba el fallo como un "error técnicamente macroscópico y reconocible". En el comunicado, la compañía ofrecía dos alternativas para restaurar lo que denomina "equilibrio contractual".

Por un lado, los clientes podían conservar el dispositivo pagando 619 euros adicionales, cantidad que ya incluye un descuento de 150 euros como gesto de disculpa. Por otro, podían optar por devolver el iPad sin coste alguno, recibiendo a cambio el reembolso de los 15 euros abonados y un bono de 20 euros para futuras compras.

Asimismo, MediaWorld se comprometía también a recoger el producto en el domicilio del cliente, evitando desplazamientos y trámites adicionales.

El marco legal complica la situación

El caso ha generado debate en Italia, tanto en medios como en foros legales. La empresa se ampara en el artículo 1428 del Código Civil italiano, que permite la anulación de un contrato por error esencial y reconocible. Sin embargo, expertos jurídicos y organizaciones de consumidores han expresado dudas sobre si se puede considerar que el comprador era consciente de que se trataba de un error.

Un factor que juega en contra de MediaWorld es la tardanza de 11 días en detectar el error y que se entregaran productos sin reservas. Varios compradores ya han consultado a abogados para evaluar si están obligados legalmente a pagar la diferencia o devolver el iPad.

Por el momento, la compañía no ha iniciado acciones legales, limitándose a ofrecer las dos alternativas de forma extrajudicial, mediante correos electrónicos informales. Esta estrategia parece orientada a evitar un conflicto masivo con potencial impacto negativo en su reputación.