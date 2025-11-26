Sorpresa entre los consumidores por la desaparición del humus de Mercadona: ¿Qué ha pasado?

"Gente, vengo a dar una mala noticia. Mercadona ha quitado el humus." Con mensajes como este, numerosos clientes han reaccionado en redes sociales ante la desaparición de uno de los productos más populares del supermercado de Juan Roig.

La compañía ha aclarado que la falta se debe a una incidencia en las instalaciones de su proveedor, la empresa Rensika, y ha asegurado que no espera reponerlo antes del mes de diciembre. Mientras tanto, las consultas de los consumidores se acumulan en los canales oficiales de atención al cliente.

¡Hola!🙋‍♂️ Actualmente no disponemos de nuestro hummus debido a que hemos tenido una incidencia en las instalaciones de nuestro fabricante Rensika.😓

Estamos trabajando en reestablecer el servicio lo antes posible, pero no visualizamos tenerlo antes del mes de diciembre. Un saludo. — Mercadona (@Mercadona) November 26, 2025

La cadena ha explicado que la retirada del humus, en todas sus variedades, responde a un problema técnico en la planta donde se elabora. "Actualmente no disponemos de nuestro humus debido a que hemos tenido una incidencia en las instalaciones de nuestro fabricante Rensika", ha respondido Mercadona a varios usuarios desde su cuenta oficial en X.

Según la empresa, ya están trabajando para reanudar la producción, aunque no prevén su vuelta antes de diciembre. La información ha sido proporcionada exclusivamente a través de mensajes individuales, ya que la compañía no ha emitido por ahora ningún comunicado público más detallado.

Reacciones de los clientes en redes sociales

La ausencia del humus ha provocado una oleada de mensajes de sorpresa, decepción e incluso humor por parte de los clientes más fieles. Algunos han relatado haber visitado varios establecimientos sin éxito, mientras que otros ironizan con frases como "un minuto de silencio por el humus".

En todos los casos, Mercadona insiste en que la situación es puntual y temporal. Ante la insistencia de los usuarios, ha reiterado que el motivo es técnico y afecta únicamente al proceso de producción, sin que haya cambios en el surtido ni decisiones comerciales detrás de la retirada.

El humus de Mercadona se ha consolidado como uno de los productos más demandados de su sección de platos preparados, especialmente por su formato práctico y su perfil saludable. Por eso, su retirada ha sido especialmente visible para los clientes habituales.

Por el momento, la compañía que fabrica el producto no ha hecho ningún comunicado especificando más datos acerca del problema.

El fabricante Rensika, proveedor habitual

Detrás del famoso humus de Mercadona se encuentra Rensika, una empresa fundada en 2010 y dirigida por George Starvrakakis, empresario con una larga trayectoria en el sector de la alimentación.

Starvrakakis comenzó su andadura empresarial en el mundo del humus en Reino Unido, aunque fue en España donde consolidó su proyecto. Tras otros intentos en el mercado de las ensaladas refrigeradas, finalmente volvió a apostar por el humus, logrando posicionarse como proveedor de Mercadona. La colaboración con la cadena valenciana ha sido clave para el crecimiento de Rensika y la expansión de este producto entre los consumidores españoles.