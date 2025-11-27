El mexicano David Martínez renuncia al consejo del Sabadell tras el fracaso de la OPA

El inversor mexicano David Martínez Guzmán, que controla el 3,86% de Banco Sabadell y apoyó la opa del BBVA, ha renunciado a formar parte del consejo de administración de la entidad catalana.

Tal y como ha comunicado este jueves el Sabadell a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el mexicano Martínez ha comunicado su decisión por carta al presidente de la entidad bancaria, Josep Oliu, que la ha trasladado a su vez a todos los miembros del consejo en la reunión celebrada este jueves. Hasta hoy, Martínez era consejero dominical del banco y es el mayor accionista individual del Sabadell.

En su carta, y, según apuntan desde la agencia EFE, "el señor Martínez Guzmán manifiesta que durante estos 12 años de participación en el consejo ha presenciado una transformación del banco y expresa su profundo agradecimiento por el éxito rotundo que tanto el presidente como los competentes equipos que han trabajado para el banco han conseguido", ha añadido Banco Sabadell en la comunicación a la CNMV.

Hay que recordar que, cuando la OPA del BBVA se acercaba a su fin, dicha entidad bancaria consiguió que David Martínez aceptara su oferta, tratando de usar este respaldo para intentar convencer a otros accionistas minoritarios. Fue entonces cuando Martínez negó tener acuerdo alguno con el BBVA y se limitó a subrayar que respaldaba la opa para conseguir una entidad "más competitiva, rentable y con potencial de revalorización".

No obstante, finalmente la OPA de BBVA sobre el Banco Sabadell no salió adelante, algo que ya contamos en Libre Mercado, al quedarse por debajo del 30% y lograr apenas un 25,47% de los derechos de voto.

La salida de David Martínez del consejo de administración de Banco Sabadell genera incertidumbre sobre el futuro de su participación en el accionariado de la entidad. No está claro si el inversor mexicano mantendrá su paquete de acciones o si optará por deshacerse de ellas.

A mediados de octubre, tras el fracaso de la oferta pública de adquisición, Josep Oliu, presidente de Banco Sabadell, afirmó, al ser preguntado sobre la situación de David Martínez, que este continuaba siendo tanto accionista como consejero de la entidad. Preguntado por si acabaría vendiendo su paquete accionarial en el banco, Oliu apuntó: "No lo sé. No estoy en el alma de mis accionistas"